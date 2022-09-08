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В России осталось менее 200 "Искандеров", но есть тысячи ракет, которым больше 30 лет – разведка

Алена МазуренкоЧетверг, 8 сентября 2022, 19:34
"ИСКАНДЕР". ФОТО РИА НОВОСТИ

Представитель ГУР МОУ Вадим Скибицкий рассказал, что в России осталось менее 200 "Искандеров" и она их бережет, выпуская по Украине старые ракеты С-300, которые нужно утилизировать.

Источник: подкаст "Украинской правды" "(не)Безопасная страна"

Прямая речь: "У них дефицит "Искандеров", у них осталось меньше 200 - это реальность. "Искандер" сейчас применяется очень редко. В последний раз, буквально в августе, когда они забрасывали в район Киева, с территории Беларуси.

Количество ракет зависит от того, что сейчас применяет РФ. Мы посчитали: С-300 – это ракеты, которые находятся на хранении уже более 30 лет, а большинство из них лет 35-40. Это на самом деле ракета, которую нужно выводить из боевого состава. Ее перерабатывают. Их порядка 7 тысяч.

Вместо того, чтобы тратить средства на утилизацию, они просто выпускаются по нашей территории. Если сосчитать, сколько они их используют, то им хватит этих ракет еще на 3 года.

Систем "Калибр", по подсчетам, они могли производить в год 150-180 ракет. И тот запас, который у них есть, они уже хранят, потому что около 70% комплектующих не российского производства".

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Темы: оружиеРосcиявойнаразведка
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