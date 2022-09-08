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В полиции заявили о задержании криминального авторитета, помогавшего оккупантам

"Украинская правда"Четверг, 8 сентября 2022, 20:01
В полиции заявили о задержании криминального авторитета, помогавшего оккупантам
задержанный криминальный авторитет, фото из Facebook Белошицкого

В полиции заявили о задержании в Черновцах одесского криминального авторитета, подозреваемого в помощи оккупантам.

Источник: первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, источники УП в правоохранительных органах, сайт Нацполиции

Дословно Белошицкий: "Одесский криминальный авторитет, который, по подозрению, помогал оккупантам задержан в Черновцах".

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Детали: Представитель полиции сообщил, что мужчину подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создании преступной группировки.

Его обнаружили в среду патрульные на посту в Черновицкой области. Подозреваемый передан соответствующим службам.

По данным источников УП в правоохранительных органах, задержанный – уроженец РФ Мусаев Халид Абдулвах, 1966 года рождения, ранее объявленный в розыск.

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Ранее в Нацполиции сообщали, что этот мужчина по предварительному сговору с группой лиц создал преступную организацию с межрегиональными связями, которая "действовала" на территории города Одесса и области. Члены организации совершали заказные убийства, разбойные нападения, вымогательства, похищения людей, а также занимались сбытом наркотиков. Также фигурантам инкриминируют контрабанду оружия и боеприпасов.

Также полицейские выяснили, что фигурант сотрудничал с российскими оккупантами и предпринимал действия по изменению границ территории Украины.

Темы: ЧерновцыОдессакриминалполиция
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