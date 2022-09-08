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Генсек НАТО: война в Украине близится к поворотному моменту

"Европейская правда"Четверг, 8 сентября 2022, 20:19
Генсек НАТО: война в Украине близится к поворотному моменту
Йенс Столтенберг, фото AFP via Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что Украина и ее сторонники столкнутся с суровой зимой в ближайшие месяцы.

Об этом он сказал в кулуарах встречи группы поддержке Украины на американской базе Рамштайн в Германии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

"Нам нужно как минимум подготовиться к этой зиме, потому что нет никаких признаков того, что Россия отказывается от своей цели взять под контроль Украину", — сказал Столтенберг.

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Он призвал общественность в западных странах сохранять веру в усилия Украины и других стран, заявив, что война находится в критической точке, поскольку Россия теряет контроль над ранее оккупированными территории.

"Война в Украине приближается к поворотному моменту, когда мы видим, что российское наступление на Донбассе застопорилось. Мы видим, что украинцы смогли дать отпор, нанести ответный удар и отвоевать часть территории", — сказал генсек.

Напомним, 8 сентября Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине для противодействия российскому вторжению.

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Темы: НАТОвойна
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