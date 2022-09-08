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Умерла королева Елизавета II

"Европейская правда"Четверг, 8 сентября 2022, 20:33
Королева Елизавета ІІ, фото WPA Pool/Getty Images

В возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал скончалась королева Великобритании Елизавета II.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Букингемского дворца.

Букингемский дворец подтвердил смерть королевы, не уточнив причин.

Следующим монархом Великобритании станет ее старший сын – 73-летний принц Чарльз. Его жена, 75-летняя Камилла, станет королевой-консортом (это означает, что супруга короля имеет равный с ним социальный статус и женский эквивалент его монархического титула).

Напомним, в четверг днем ​​британскую королеву взяли под медицинское наблюдение из-за обеспокоенности врачей состоянием ее здоровья. После этого все дети и внуки Елизаветы II отправились в замок Балморал в Шотландии, а британский общественный вещатель BBC сменил сетку вещания.

В последние месяцы СМИ сообщали о проблемах со здоровьем Елизаветы II, из-за которых ей было тяжело передвигаться. В результате она не присутствовала на ряде мероприятий.

В июне этого года королева Великобритании стала вторым по продолжительности правления монархом в мире. Впереди нее оказался только Людовик XIV, правивший во Франции с 1643 по 1715 годы.

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Елизавета II, коронованная в 1953 году, в сентябре 2015 года стала британским монархом, правившим дольше всего, превзойдя свою прапрабабушку королеву Викторию.

В начале июня 2022 года 96-летняя королева отпраздновала свой платиновый юбилей на троне четырьмя днями парадов, уличных вечеринок и других мероприятий, проведенных по всей Великобритании и Содружеству.

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Темы: Великобритания
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