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Умерла королева Елизавета II

"Европейская правда"Четверг, 8 сентября 2022, 20:33
Умерла королева Елизавета II
Королева Елизавета ІІ, фото WPA Pool/Getty Images

В возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал скончалась королева Великобритании Елизавета II.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Букингемского дворца.

Букингемский дворец подтвердил смерть королевы, не уточнив причин.

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Следующим монархом Великобритании станет ее старший сын – 73-летний принц Чарльз. Его жена, 75-летняя Камилла, станет королевой-консортом (это означает, что супруга короля имеет равный с ним социальный статус и женский эквивалент его монархического титула).

Напомним, в четверг днем ​​британскую королеву взяли под медицинское наблюдение из-за обеспокоенности врачей состоянием ее здоровья. После этого все дети и внуки Елизаветы II отправились в замок Балморал в Шотландии, а британский общественный вещатель BBC сменил сетку вещания.

В последние месяцы СМИ сообщали о проблемах со здоровьем Елизаветы II, из-за которых ей было тяжело передвигаться. В результате она не присутствовала на ряде мероприятий.

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В июне этого года королева Великобритании стала вторым по продолжительности правления монархом в мире. Впереди нее оказался только Людовик XIV, правивший во Франции с 1643 по 1715 годы.

Елизавета II, коронованная в 1953 году, в сентябре 2015 года стала британским монархом, правившим дольше всего, превзойдя свою прапрабабушку королеву Викторию.

В начале июня 2022 года 96-летняя королева отпраздновала свой платиновый юбилей на троне четырьмя днями парадов, уличных вечеринок и других мероприятий, проведенных по всей Великобритании и Содружеству.

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Темы: Великобритания
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