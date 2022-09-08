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Зеленский отреагировал на смерть Елизаветы II

Катерина ТищенкоЧетверг, 8 сентября 2022, 21:20
Елизавета ІІ, фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский от имени украинского народа выразил соболезнования королевской семье, Великобритании и странам Содружества в связи со смертью королевы Елизаветы II.

Источник: Владимир Зеленский в Twitter

Дословно: "С глубокой грустью узнали о смерти Ее Величества Королевы Елизаветы II.

От имени украинского народа выражаем искренние соболезнования королевской семье, всему Соединенному Королевству и странам Содружества в связи с этой непоправимой утратой. Наши мысли и молитвы с вами".

Больше деталей: Свои соболезнования также выразила супруга президента Елена Зеленская.

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Что предшествовало: 8 сентября в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал скончалась королева Великобритании Елизавета II.

Следующим монархом Великобритании станет ее старший сын – 73-летний принц Чарльз. Его жена, 75-летняя Камилла, станет королевой-консортом (это означает, что жена короля имеет равный с ним социальный статус и имеет женский эквивалент его монархического титула).

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Темы: ЗеленскийВеликобритания
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