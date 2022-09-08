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Россияне обстреляли Харьков, в области погибла женщина – ОВА

Катерина ТищенкоЧетверг, 8 сентября 2022, 23:45
Россияне обстреляли Харьков, в области погибла женщина – ОВА
Олег Синегубов, фото из Facebook

Россияне обстреливали Харьков из реактивных систем залпового огня, в Чугуевской общине в результате обстрела погибла женщина.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, мэр Харькова Игорь Терехов

Дословно: "Оккупанты, терпя позорные поражения на фронте, продолжают терроризировать мирное население Харьковщины.

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В Харькове наносят удары из реактивных систем залпового огня, зафиксированы попадания в Салтовском районе.

Под ударами оккупантов Чугуевщина, к сожалению, в результате последнего обстрела 1 женщина погибла".

Детали: Позже мэр Харькова Игорь Терехов добавил, что пострадавших в результате обстрела города нет.

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Дословно Терехов: "Обстрел Киевского района. Попадание в частный сектор. К счастью, без пострадавших, но частично разрушено несколько домовладений. Пожаров нет. Предварительно – обстрел велся реактивными системами залпового огня".

Темы: Харьковская областьвойна
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