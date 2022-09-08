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США поднимут вопросы реформы Совбеза ООН из-за агрессии России

"Европейская правда"Четверг, 8 сентября 2022, 23:38
Линда Томас-Гринфилд, фото Getty Images

Постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд в четверг объявила, что Вашингтон поддерживает реформу Совета Безопасности Организации – в частности, расширение географического представительства ее членов и использование права вето.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Томас-Гринфилд заявила на брифинге, посвященном приоритетам США на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи.

"Россия нарушила национальный суверенитет и территориальную целостность, нарушила права человека и развязала открытую войну вместо договариваться о мире. Постоянный член Совета Безопасности ООН нанес удар по самой основе Устава ООН", - подчеркнула дипломат в выступлении.

Полномасштабную войну России против Украины она назвала "попыткой господства в чистейшей форме" и "испытанием для наиболее основополагающих принципов, созданных в ООН".

В этом контексте Томас-Гринфилд объявила, что США с сегодняшнего дня решили придерживаться "шести принципов ответственного поведения членов Совета Безопасности ООН". Среди них она назвала более активное взаимодействие с другими членами ООН и ее учреждениями и отказ от использования вето за исключением крайних случаев.

"Мы увеличим усилия по реформе Совета Безопасности. Речь идет и об изменении правил вынесения вето, согласно которым постоянные члены будут объяснять их Генеральной Ассамблее", - отметила постпредка США при ООН.

"Совет Безопасности также должен лучше отражать глобальную реальность и учитывать географическое представительство. Мы не должны поддерживать устаревший статус-кво. В то же время мы должны проявить гибкость для компромисса во имя ответственности", - добавила она.

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Также Томас-Гринфилд анонсировала широкие консультации с участием президента США Джо Байдена, государственного секретаря Энтони Блинкена и "о критических вопросах о реформе Совбеза и других органов ООН".

Напомним, в апреле Генассамблея ООН прекратила членство РФ в Совете ООН по правам человека. Это решение нашло поддержку международных коллег только после более чем 40 дней полномасштабной войны против Украины, жестоких и бесчеловечных действий против украинцев.

Вместе с тем, Россия продолжает иметь право вето в Совете Безопасности ООН. Украина неоднократно призывала лишить РФ права вето в Совбезе или вообще исключить страну из органа.

Читайте также: Три способа спасти ООН: как лишить РФ права вето в Совбезе.

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Темы: СШАООНРосcия
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