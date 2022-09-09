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Захватчики обстреляли общины Сумской области, почти 100 прилетов за сутки

Ольга ГлущенкоПятница, 9 сентября 2022, 01:04
последствия обстрелов в Сумской области, фото: telegram Живицкого

За прошедшие сутки россияне обстреляли три общины Сумской области, почти 100 прилетов с разного вооружения.

Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий

Детали: Обстрел Краснопольской общины начался около 10 часов утра. Как следствие – 29 минометных прилетов и 20 – из РСЗО "Град".

В Эсманской общине в послеобеденное время был обстрел окрестностей Бачевска, 20 прилетов из миномета.

После 15 часов россияне открывали огонь по Зноб-Новгородской общине, 8 прилетов из миномета, 15 выстрелов из АГС.

"Также есть информация об автомобиле, который взорвался на мине в Шосткинском районе. Детали позже", – сообщил Живицкий.

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Темы: Сумская областьобстрелРосcиявойна
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