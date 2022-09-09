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Северная Корея приняла закон о ядерном оружии, чтобы "противостоять США"

Ольга ГлущенкоПятница, 9 сентября 2022, 04:03
Северная Корея приняла закон о ядерном оружии, чтобы противостоять США
фото: yna.co.kr

Северная Корея вводит в действие закон, разрешающий ей наносить превентивный ядерный удар.

Источник: AFP со ссылкой на государственные СМИ КНДР, АР

Дословно новый закон: "Если системе командования и управления национальными ядерными силами грозит нападение со стороны вражеских сил, немедленно автоматически наносится ядерный удар".

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Детали: Также в принятом законе отмечается, что ядерная политика страны "необратима".

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна никогда не откажется от ядерного оружия и ракет, необходимых для противостояния Соединенным Штатам Америки, которых он обвинил в проведении кампании давления с целью ослабления обороны КНДР и в конце концов свержения его правительства.

В пятницу государственные СМИ сообщили, что Ким Чен Чен Ын сделал эти комментарии во время выступления в парламенте Северной Кореи, где члены также приняли закон, разрешающий вооруженным силам Северной Кореи "автоматически" наносить ядерные удары по силам противника, если его руководство поддается нападению.

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Он также раскритиковал конкурента Южную Корею за ее планы расширить свои обычные ударные возможности и возобновить широкомасштабные военные учения с Соединенными Штатами для противодействия растущим угрозам Северной Кореи, назвав их "опасным" военным действием, повышающим напряжение.

АР отмечает, что в последние месяцы Ким Чен Чен Чен Ин выражает все более провокационные угрозы ядерного конфликта в адрес Соединенных Штатов и их союзников в Азии, также предупреждая, что КНДР активно использует свое ядерное оружие в случае угрозы.

Как пишет издание, его последние комментарии подчеркнули рост вражды в регионе, поскольку он ускоряет расширение применения своего ядерного оружия и ракетной программы.

Темы: КНДРСШАядерное оружие
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