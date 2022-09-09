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Северная Корея приняла закон о ядерном оружии, чтобы "противостоять США"

Ольга ГлущенкоПятница, 9 сентября 2022, 04:03
фото: yna.co.kr

Северная Корея вводит в действие закон, разрешающий ей наносить превентивный ядерный удар.

Источник: AFP со ссылкой на государственные СМИ КНДР, АР

Дословно новый закон: "Если системе командования и управления национальными ядерными силами грозит нападение со стороны вражеских сил, немедленно автоматически наносится ядерный удар".

Детали: Также в принятом законе отмечается, что ядерная политика страны "необратима".

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна никогда не откажется от ядерного оружия и ракет, необходимых для противостояния Соединенным Штатам Америки, которых он обвинил в проведении кампании давления с целью ослабления обороны КНДР и в конце концов свержения его правительства.

В пятницу государственные СМИ сообщили, что Ким Чен Чен Ын сделал эти комментарии во время выступления в парламенте Северной Кореи, где члены также приняли закон, разрешающий вооруженным силам Северной Кореи "автоматически" наносить ядерные удары по силам противника, если его руководство поддается нападению.

Он также раскритиковал конкурента Южную Корею за ее планы расширить свои обычные ударные возможности и возобновить широкомасштабные военные учения с Соединенными Штатами для противодействия растущим угрозам Северной Кореи, назвав их "опасным" военным действием, повышающим напряжение.

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АР отмечает, что в последние месяцы Ким Чен Чен Чен Ин выражает все более провокационные угрозы ядерного конфликта в адрес Соединенных Штатов и их союзников в Азии, также предупреждая, что КНДР активно использует свое ядерное оружие в случае угрозы.

Как пишет издание, его последние комментарии подчеркнули рост вражды в регионе, поскольку он ускоряет расширение применения своего ядерного оружия и ракетной программы.

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Темы: КНДРСШАядерное оружие
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