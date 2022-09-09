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Контрнаступление на Харьковщине: за 3 дня ВСУ продвинулись почти на 50 км – сводка

Ольга ГлущенкоПятница, 9 сентября 2022, 06:58
Контрнаступление на Харьковщине: за 3 дня ВСУ продвинулись почти на 50 км – сводка
фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении украинские военные ведут успешное контрнаступление, за 3 дня продвинулись почти на 50 км.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: За прошедшие сутки враг нанес 45 авиационных и 5 ракетных ударов, в том числе по населенным пунктам Константиновка, Циркуны, Радушное, Харьков. Есть жертвы среди гражданского населения.

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На Волынском и Полесском направлениях, на территории Беларуси, начались военные учения, в ходе которых планируется отработать вопрос "освобождения захваченных территорий". Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по территории Украины из Республики Беларусь.

На Северском направлении интенсивность обстрелов со стороны противника значительно снизилась. На других направлениях враг продолжал огненное поражение по военным и гражданским объектам Украины, а именно:

  • на Харьковском направлении – из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Сосновка, Дуванка, Цуповка, Прудянка, Дементиевка, Большие Проходы, Питомник, Русские Тишки, Петровка, Победа, Байрак и Константиновка;
  • на Славянском направлении – возле Долины, Краснополья, Славянска и Никольского;
  • на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Богородичное, Новониколаевка, Серебрянка, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Спорное, Раздолевка и Григоровка;
  • на Бахмутском направлении – вблизи Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Веселой Долины, Зайцева, Нью-Йорка и Веселого;
  • на Авдеевском направлении – в районах Каменки, Авдеевки, Первомайского, Водяного и Опросного;
  • на Новопавловском направлении – возле Марьинки, Парасковеевки, Новомихайловки, Великой Новоселки, Новоукраинки, Пречистовки и Никольского;
  • на Запорожском направлении – в районах населенных пунктов Новополь, Времовка, Полтавка, Железнодорожное, Красное, Новоандреевка и Орехов;
  • на Южнобужском направлении – в районах населенных пунктов Архангельское, Нововознесенское, Миролюбовка, Нововоскресенское, Белогорка, Новогригоровка, Шевченково, Любомировка, Терновые Поды, Степная Долина, Мирное, Ольгино, Александровка и Таврическое.

Подразделения сил обороны героически удерживают занимаемые позиции и не допускают продвижения врага. Украинские защитники успешно отбили наступление противника в районах населенных пунктов Уды, Константиновка, Вернополье, Плоске, Майорск, Безымянное и Каменка.

ВИДЕО ДНЯ

Силы обороны ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении. Благодаря умелым и слаженным действиям Вооруженные Силы Украины при поддержке местного населения продвинулись почти на 50 км за 3 дня.

Ракетные войска и артиллерия наземных группировок ВСУ продолжают выполнять задачи по контрбатарейной борьбе, нарушению системы управления и логистического обеспечения, поражению живой силы и боевой техники противника.

За прошедшие сутки для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны совершила более 20 ударов, поражено 2 взводных опорных пункта, 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 3 зенитных ракетных комплекса. Уничтожено 4 БпЛА и вертолет Ка-52. Утраты живой силы противника уточняются.

Темы: Вооруженные силыконтрнаступлениевойнаХерсонская область
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