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На Херсонщине оккупанты закрыли поселок и используют гражданских как "живой щит" – штаб

Ольга ГлущенкоПятница, 9 сентября 2022, 07:18
фото: wikimapia.org

В Херсонской области россияне из-за контрнаступления украинских военных закрыли поселок на въезд и выезд, а также прикрываются местным населением как "живым щитом".

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В связи с наступлением украинских войск в отдельных районах Херсонской области, подразделения вооруженных сил Российской Федерации переходят к тактике террористических действий в отношении местных мирных жителей".

Детали: Так, по имеющейся информации, в населенном пункте Большая Александровка оккупанты используют местное население как "живой щит".

Кроме того, захватчики закрыли поселок на въезде и выезде.

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Темы: Херсонская областьвойнаоккупацияРосcия
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