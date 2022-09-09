На Херсонщине оккупанты закрыли поселок и используют гражданских как "живой щит" – штаб

В Херсонской области россияне из-за контрнаступления украинских военных закрыли поселок на въезд и выезд, а также прикрываются местным населением как "живым щитом".

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В связи с наступлением украинских войск в отдельных районах Херсонской области, подразделения вооруженных сил Российской Федерации переходят к тактике террористических действий в отношении местных мирных жителей".

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Детали: Так, по имеющейся информации, в населенном пункте Большая Александровка оккупанты используют местное население как "живой щит".

Кроме того, захватчики закрыли поселок на въезде и выезде.