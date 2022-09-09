Генштаб: военные РФ переодеваются в гражданских и прибегают к дезертирству
Пятница, 9 сентября 2022, 07:38
За сутки зафиксировано более 15 случаев дезертирства личного состава российских войск.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "По данным разведки, отдельные вражеские подразделения понесли значительные потери.
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Оккупанты пытаются эвакуировать раненый личный состав и поврежденную военную технику в районы населенных пунктов Ольховатка и Бородоярское.
Личный состав оккупационных войск в гражданской одежде прибегает к дезертирству и пытается вернуться на территорию Российской Федерации".
Детали: В частности, по данным Генштаба, за прошедшие сутки отмечено более 15 таких случаев.
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