ВСУ за сутки уничтожили 650 оккупантов, 1 вертолет и 10 танков - Генштаб
Пятница, 9 сентября 2022, 09:15
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили 650 оккупантов, а с начала российской агрессии – 51 900 военных РФ.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Наибольшие потери оккупанты понесли на Харьковском и Донецком направлениях.
Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02 по 09.09 ориентировочно составили:
- личного состава – около 51900 (+650) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2122 (+10) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4575 (+18) ед,
- артиллерийских систем – 1237 (+11) ед,
- РСЗО – 306 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 159 (+0) ед,
- самолетов – 239 (+0) ед,
- вертолетов – 211 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 888 (+4),
- крылатых ракет ‒ 214 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3399 (+55) ед,
- специальной техники – 114 (+4).
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