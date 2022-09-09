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ВСУ за сутки уничтожили 650 оккупантов, 1 вертолет и 10 танков - Генштаб

Станислав ПогориловПятница, 9 сентября 2022, 09:15
ВСУ за сутки уничтожили 650 оккупантов, 1 вертолет и 10 танков - Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили 650 оккупантов, а с начала российской агрессии – 51 900 военных РФ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Наибольшие потери оккупанты понесли на Харьковском и Донецком направлениях.

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Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02 по 09.09 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 51900 (+650) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2122 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4575 (+18) ед,
  • артиллерийских систем – 1237 (+11) ед,
  • РСЗО – 306 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 159 (+0) ед,
  • самолетов – 239 (+0) ед,
  • вертолетов – 211 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 888 (+4),
  • крылатых ракет ‒ 214 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3399 (+55) ед,
  • специальной техники – 114 (+4).

Темы: войнаУкраинаРосcия
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