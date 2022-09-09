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Премьер Польши прибыл в Киев

"Европейская правда"Пятница, 9 сентября 2022, 09:51
Mateusz Morawiecki, фото из его Twitter

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в пятницу совершает визит в Киев.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News, заявил спикер польского правительства Петр Мюллер.

"Премьер-министр Матеуш Моравецкий прибыл в Киев. Будет серия из нескольких встреч. Будут обсуждаться важные вещи, связанные с геополитической ситуацией и энергетическим рынком, а также энергетической и военной безопасностью", – сообщил Мюллер.

Представитель правительства сказал, что информация о визите была обнародована с некоторой задержкой из соображений безопасности.

На вопрос, чего ожидать от визита главы правительства, спикер заверил, что его присутствие – это "политический сигнал Кремлю".

"Этот сигнал также будет послан сегодня. Мы будем поддерживать Украину в этой очень сложной ситуации. Мы считаем, что Россия нарушает все возможные международные стандарты. Защита Украины – это защита нашей безопасности", - добавил представитель правительства.

Отвечая на вопрос о ходе украинского контрнаступления, Мюллер отметил, что хотя сообщение о "каждом отобранном метре является хорошей новостью", "за этим не обязательно следует хорошая информация о полной, трагической картине, которую создала Россия".

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"Я не слишком оптимистично настроен, что это большое изменение в этой военной ситуации", – сказал Мюллер.

Напомним, Матеуш Моравецкий призвал Еврокомиссию выплатить Украине обещанные 9 млрд евро, заявив, что помощь ЕС недостаточна.

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Темы: ПольшаУкраинамеждународные отношения
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