Оккупанты интенсивно бьют по Харьковщине, на Бахмутском направлении идут бои - ОВА

Этой ночью враг интенсивно наносил ракетные и артиллерийские удары по Харькову и области, в Чугуеве, в результате обстрела погиб один человек, также ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску.

Источник: отчеты ОВА

Детали: Сумщина: ночью враг обстреливал Шалыгинскую общину из минометов (8 прилетов). Предварительно – без жертв и разрушений.

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Вчера враг обстреливал пограничные общины области: Краснопольскую (29 минометных прилетов, 20 прилетов из РСЗО "Град"), Эсманскую (в послеобеденное время был обстрел окрестностей Бачевска, 20 прилетов из миномета) и Зноб-Новгородскую (8 прилетов из минометов, 15 выстрелов из АГС). Предварительно – без последствий.

Днепропетровщина: россияне снова обстреляли Никопольский район. Били из тяжелой артиллерии. Люди не пострадали. Есть разрушение дачных домов и хозяйственных построек. Подробная информация о последствиях обстрелов уточняется.

Харьковщина: этой ночью враг интенсивно наносил ракетные и артиллерийские удары по Харькову и области. В Харькове в результате российского террора произошел пожар и разрушение трехэтажного админздания в Салтовском районе, есть попадание в Киевском районе, пострадал один человек.

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Ночью враг наносил интенсивные удары по Харьковскому, Чугуевскому районам. В Чугуеве в результате обстрела погиб один человек.

Повреждены частные дома, учебно-спортивный центр, хозяйственные постройки.

Утром медики госпитализировали мужчину в Дергачевской общине, там также продолжаются обстрелы.

В течение суток под ударами оккупантов были Изюмский, Богодуховский районы.

Луганщина: на Бахмутском направлении продолжаются боевые действия. За ночь по позициям защитников Луганщины совершено 11 артиллерийских и 10 минометных обстрелов. По четыре раза оккупанты применяли РСЗО и танк.

Донетчина: ночью – ракетный удар по Славянску. Повреждено здание керамического предприятия.

За сутки — обстрелы из минометов, артиллерия, РСЗО "Ураган", "Град". Обстреляны Бахмут, Торецк, Авдеевка, Курахово, пгт. Нью-Йорк, с. Павловка, пгт. Зайцево, с. Острое, с. Федоровка, с. Тоненькое. Повреждены 7 многоэтажек, 16 частных жилых домов, рынок, АЗС, Дворец культуры, админздание Бахмутского горсовета.

По области 9 убитых, 23 раненых человека за сутки.

Обязательная эвакуация населения продолжается.

Николаевщина: ночью враг обстреливал поселок Любомировка и села Зоря и Котлярово Шевченковской общины. Пострадавших нет.

Вчера около 23:45 и сегодня утром обстрелы подверглись с. Широкое Широковской общины. Попадания были в разрушенный ЦНАП и школу. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. Так, вчера в результате обстрелов возник пожар лиственной и хвойной подстилки в лесу Березнеговатского лесного хозяйства. Пострадавших нет.

Ночью обстрелы на территории Явкинского старостинского округа Баштанской общины, в результате чего обесточена вся община. Подробная информация уточняется.

Херсонщина: ситуация в области остается сложной, продолжаются активные боевые действия. Населенные пункты, расположенные рядом с линией фронта или на ее линии, страдают от обстрелов и месяцами остаются без газо-, водо- и электроснабжения, находятся на грани уничтожения.

В Каховке и Новой Каховке оккупанты открыли пункты выдачи паспортов РФ, однако процент желающих получить документ крайне низок.