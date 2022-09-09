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Россия ударила по центру Харькова: горит детсад, есть пострадавшие

"Украинская правда"Пятница, 9 сентября 2022, 14:31
Россия ударила по центру Харькова: горит детсад, есть пострадавшие
Харьков, Фото: Диана Руда

Днем 9 сентября Россия нанесла новые удары по центру Харькова, повредив детский сад, школу и детский дом творчества, есть, по меньшей мере, 10 пострадавших, в том числе детей.

Источник: мэр города Игорь Терехов в Telegram

Прямая речь: "Мощный обстрел Харькова из РСЗО. Пока точно известно о прилетах в Шевченковском районе. По предварительной информации, пострадал детский сад и пожар на одной автозаправке. О пострадавших информация уточняется".

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Детали: В Харьковской области объявлена воздушная тревога. 

Обновлено в 14:42: Терехов сообщил, что есть прилёты в частные дома, в некоторых из них начались пожары. Также зафиксирован вражеский снаряды попали в детский дом творчества, школу и в объект спортивной инфраструктуры. Горит детский сад в центральной части Харькова.

"Суспильне" сообщает о нескольких раненых детях в центре Харькова, которых забрала машина скорой помощи.

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Обновлено в 14:55: Мэр Харькова сообщил, что в результате обстрела по меньшей мере 10 раненых, трое из них – дети.

Дополняется…

Темы: Харьковвойнавзрыв
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