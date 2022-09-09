Обменный фонд пополняется: военные РФ поднимают бунты – ОК "Юг"

Российские военные на южном фронте массово пишут рапорты, поднимают бунты и интенсивно пополняют обменный фонд Украины.

Источник: глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона 9 сентября

Прямая речь: "Пополнение обменного фонда продолжается достаточно интенсивно, по сравнению с предыдущими днями. Главным настроением у них сейчас являются бунты внутри подразделений, где они поднимаются против своего командования, массово пишут рапорты".

Реклама:

Детали: Гуменюк добавила, что у россиян всегда есть выход – сложить оружие, дождаться ВСУ, перейти под юрисдикцию международного гуманитарного права и пополнить обменный фонд.