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237-го гвардейского десантно-штурмового полка РФ больше не существует: все мертвы или ранены – ГУР

Алена МазуренкоПятница, 9 сентября 2022, 18:30

Украинские разведчики сообщают, что в результате контрнаступления украинских защитников на нескольких направлениях оккупанты ищут способ побега, звонят по телефону женам и просят, чтобы Минобороны России вывело их из Украины.

Источник: главное управление разведки

Дословно: "237-й гвардейский десантно-штурмовой полк РФ прекратил свое существование в связи с гибелью или ранением всех военнослужащих. Значительная часть выживших находятся в крайне тяжелом состоянии".

Детали: Отмечается, что контрнаступление украинских защитников заставляет оккупантов просить помощи у Красного Креста и бежать на украденных велосипедах.

В частности, россияне из 202-го отдельного мотострелкового полка, находящиеся в Харьковской области, отошли с позиций и переместились в ближайшую лесополосу.

Подразделение осталось без командиров и связи. Они звонят родным с просьбами связаться с командованием и выяснить, куда им двигаться дальше. Некоторые просят жен обращаться на горячие линии минобороны России и Красного Креста с требованием вывести их с территории Украины.

Оккупанты пытались сопротивляться наступлению на Харьковском направлении, обстреливая позиции ВСУ из танков и тяжелой огнеметной системы "Сонцепек".

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Однако понесли серьезные потери, оставили позиции и малыми группами отошли назад. Оккупанты жалуются на мощное наступление ВСУ, отсутствие боекомплекта и техники. Из-за отсутствующей логистики отступают дезорганизованно. Для ухода с боевых позиций используют отобранные у местного населения велосипеды и мотороллеры. Многие военные уходят пешком.

На Днепропетровском направлении враг пытается удержать позиции. Впрочем, нарастает недовольство новым подкреплением – большинству новобранцев 55-60 лет.

Чтобы удержать позиции в Херсонской области, оккупанты подвезли "свежих" солдат с территории РФ. Впрочем, пополнение категорически отказывается принимать участие в наступательных боевых действиях.

Вместе с тем в пропагандистских российских СМИ распространяется информация о том, что контрнаступление ВСУ это фейковая "пиар-акция".

Кремлевская пропаганда пытается убедить своих граждан, что все сообщения о контрнаступлении – "показательное выступление" для Европы и цивилизованного мира. А все предоставленное западное вооружение и военная техника проданы неизвестным покупателям.

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Темы: разведкавойнаУкраина
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