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Государствам ЕС советуют не выдавать россиянам многолетние визы и аннулировать уже действующие

"Европейская правда"Пятница, 9 сентября 2022, 19:31
Государствам ЕС советуют не выдавать россиянам многолетние визы и аннулировать уже действующие
ФОТО PEXELS

Европейская комиссия в пятницу опубликовала рекомендации по визовой политике для государств-членов, призывающих, в частности, не выдавать гражданам России многолетние визы, а также рассматривать возможность аннулирования уже выданных виз в определенных случаях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Еврокомиссии.

Исполнительный орган ЕС рекомендует государствам-членам при принятии решений о выдаче виз предоставлять более низкий приоритет заявителям, не имеющим существенной причины для путешествия – например, туристам.

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Кроме того, консульства могут принимать решения по визовым заявкам в течение 45 дней (ранее было 15 дней) и требовать дополнительные подтверждающие документы.

"Учитывая текущую ситуацию безопасности, консульствам государств-членов следует особо тщательно проверять, могут ли российские граждане, обращающиеся за краткосрочными визами, считаться угрозой государственному порядку, внутренней безопасности или международным отношениям любого из государств-членов. Если это так, в визе следует отказать – решение всегда принимается на основе индивидуальной оценки", – отмечается в рекомендациях Еврокомиссии.

Также государствам-членам Европейского Союза рекомендуют пересматривать действующие краткосрочные визы: "Если становится очевидным, что условия для выдачи визы больше не выполняются, например, потому, что теперь владелец визы считается угрозой безопасности, государства-члены должны аннулировать действующую визу".

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Кроме того, Еврокомиссия советует воздерживаться от выдачи многократных виз с длительным сроком действия, "поскольку российские граждане могут не отвечать условиям для въезда в ЕС в долгосрочной перспективе из-за экономической нестабильности, ограничительных мер и политических событий в России".

Напомним, по итогам обсуждения 31 августа министры иностранных дел ЕС решили полностью остановить соглашение об упрощении визового режима с РФ и поручили Еврокомиссии подумать, что делать с миллионами действующих виз россиян.

В пятницу Совет ЕС окончательно принял решение о приостановлении упрощенного визового режима с Россией.

Читайте также о том, что изменит решение ЕС о визах для россиян и почему оно не должно удовлетворить Украину.

Темы: ЕСвизыРосcияЕврокомиссия
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