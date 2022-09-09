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На освобожденных землях Харьковщины задержали голову одного из сел, помогавшего оккупантам

Алена МазуренкоПятница, 9 сентября 2022, 19:48
На освобожденных землях Харьковщины задержали голову одного из сел, помогавшего оккупантам
фото: ТГ Синегубова

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов побывал на деоккупированных территориях и сообщил, что правоохранители будут разыскивать тех, кто сотрудничал с оккупантами. 9 сентября задержали голову одного из сел, который помогал врагам.

Источник: Синегубов в Telegram, пресс-служба ГБР

Прямая речь: "Посетили только что освобожденные общины, пообщались с местными жителями...

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Местное население много рассказывает о преступлениях оккупантов и активно сотрудничает с правоохранителями.

Ни один предатель не уйдет от ответственности. Сегодня задержали главу одного из сел деоккупированного общества, который сотрудничал с врагом".

 

Детали: Кроме того, ГБР сообщило, что сотрудники бюро начали в только что освобожденной Балаклее фильтрационные мероприятия.

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В частности, в городе тщательно отрабатывают информацию о лицах, которые во время временной оккупации сотрудничали с агрессорами, а также проверяют тех, кто может представлять угрозу нацбезопасности.

По словам Синегубова, за полгода оккупации россияне оставили после себя разбитую инфраструктуру и дома, много трофеев и груды мусора.

В большинстве деоккупированных сел нет электричества и газа. В ближайшее время власти планируют их восстанавливать и завозить гуманитарную помощь.

 

Первоначально на деоккупированной территории займутся зачисткой и разминированием. На местах уже работает полиция и ГСЧС.

Выехавшим, власти пока не рекомендуют возвращаться к соответствующим распоряжениям военных.

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Темы: Харьковская областьВооруженные силы
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