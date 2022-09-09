На освобожденных землях Харьковщины задержали голову одного из сел, помогавшего оккупантам
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов побывал на деоккупированных территориях и сообщил, что правоохранители будут разыскивать тех, кто сотрудничал с оккупантами. 9 сентября задержали голову одного из сел, который помогал врагам.
Источник: Синегубов в Telegram, пресс-служба ГБР
Прямая речь: "Посетили только что освобожденные общины, пообщались с местными жителями...
Местное население много рассказывает о преступлениях оккупантов и активно сотрудничает с правоохранителями.
Ни один предатель не уйдет от ответственности. Сегодня задержали главу одного из сел деоккупированного общества, который сотрудничал с врагом".
Детали: Кроме того, ГБР сообщило, что сотрудники бюро начали в только что освобожденной Балаклее фильтрационные мероприятия.
В частности, в городе тщательно отрабатывают информацию о лицах, которые во время временной оккупации сотрудничали с агрессорами, а также проверяют тех, кто может представлять угрозу нацбезопасности.
По словам Синегубова, за полгода оккупации россияне оставили после себя разбитую инфраструктуру и дома, много трофеев и груды мусора.
В большинстве деоккупированных сел нет электричества и газа. В ближайшее время власти планируют их восстанавливать и завозить гуманитарную помощь.
Первоначально на деоккупированной территории займутся зачисткой и разминированием. На местах уже работает полиция и ГСЧС.
Выехавшим, власти пока не рекомендуют возвращаться к соответствующим распоряжениям военных.
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