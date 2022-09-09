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В МВД рассказали, сколько человек проверили на деоккупированных территориях: как облцентр

Катерина ТищенкоПятница, 9 сентября 2022, 20:25
В МВД рассказали, сколько человек проверили на деоккупированных территориях: как облцентр

На деоккупированных территориях в целом полиция проверила на сотрудничество с оккупантами 123 тысяч человек, из них почти 8,5 тысяч были переданы органам СБУ для дальнейшей проверки.

Источник: первый замминистра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона

Прямая речь: "Мы активно принимаем все заявления о преступлениях, и впоследствии можно будет говорить о более четкой картине и масштабах преступной деятельности оккупационных властей.

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Если же интересует статистика по Украине, то в ходе отработки полицейскими уже проверено 123 тысяч человек, это как проверить всех жителей небольшого областного центра. Из этого числа более 20 тысяч – это те лица, которые покидали деоккупированную территорию и прошли мероприятия по фильтрации, а также проверены во время фильтраций в деоккупированных населенных пунктах".

Детали: Енин подчеркнул, что такие проверки проводятся "не ради статистики".

"Например, 8400 из них были переданы в органы СБУ для проведения с ними дальнейших проверочных мероприятий. Большая часть из них получают подозрения или сразу же задерживаются правоохранителями. И во время таких мер изымаем и оружие, и гранаты, патроны и взрывчатые вещества", - сказал он.

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Темы: деоккупацияполицияколлаборационизм
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