Еврокомиссия выступает за увеличение импорта электроэнергии из Украины

Европейская комиссар по энергетическим вопросам Кадри Симсон поддерживает рост импорта Европейским Союзом электроэнергии из Украины на фоне энергетического кризиса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение министерства энергетики Украины, об этом говорилось на встрече Симсон, министра энергетики Германа Галущенко и министра промышленности и торговли председательствующей в ЕС Чехии Йозефа Сикелы.

Отмечается, что во время заседания Совета Евросоюза еврокомиссар призвала участников поддержать предложение обратиться в ЕNTSO-E по поводу ускорения пошагового увеличения торговли электроэнергией с Украиной.

Она отметила, что увеличение импорта электроэнергии является взаимовыгодным процессом для Украины и Европы.

В выводах по результатам чрезвычайного заседания Совета ЕС отмечено, что европейские министры подтверждают свою приверженность укреплению энергетического сотрудничества с Украиной, в частности в контексте взаимовыгодной торговли электроэнергией.

На фоне энергетического кризиса в Европе растет цена электроэнергии, в связи с чем некоторые страны, например Австрия, уже замораживают ее стоимость.

Напомним, Украина в марте подала заявку на присоединение к европейской энергосистеме ENTSO-E и в начале июня получила право экспортировать свою энергию в Европу. Первый коммерческий трансграничный обмен электричеством начался в конце июня с Румынией и со Словакией – в июле.

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Как сообщалось, 28 июля операторы систем передачи континентальной Европы увеличили мощности для экспорта в Румынию и Словакию в два с половиной раза – до 250 МВт.