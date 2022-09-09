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Следом за петербургскими, московские депутаты просят Путина уйти

Катерина ТищенкоПятница, 9 сентября 2022, 21:55
Владимир Путин, фото AFP via Getty Images

Совет депутатов Ломоносовского муниципального округа в Москве обратился к Владимиру Путину с просьбой о сложении полномочий президента РФ.

Источник: решение совета депутатов об обращении к Путину от 8 сентября, опубликованное на сайте Ломоносовского муниципального округа Москвы

Дословно обращение: "Исследования показывают, что в странах с регулярной сменяемостью власти люди в среднем живут лучше и дольше, нежели в тех, в которых лидер уходит с поста только вперёд ногами.

У вас были хорошие реформы в первом и частично втором сроке, но после этого все пошло как-то наперекосяк: удвоение ВВП не случилось, минимальная зарплата не выросла до заявленных показателей, из России массово уезжают умные и работоспособные люди, обещанной стабильности нет и в помине.

Риторика, которую используете вы и ваши подчиненные, на протяжении длительного времени была пронизана нетерпимостью и агрессией, что в конечном итоге фактически отбросило нашу страну в эпоху Холодной войны. Россию опять начали бояться и ненавидеть, мы снова грозим всему миру ядерным оружием.

В связи с вышеизложенным, просим: освободить себя от занимаемой должности в связи с тем, что ваши взгляды, ваша модель управления безнадежно устарели, и препятствуют развитию России и ее человеческого потенциала".

Что предшествовало: 8 сентября стало известно, что петербургские муниципальные депутаты округа "Смольнинское" планируют в ближайшие дни направить в Госдуму обращение с предложением обвинить президента России Владимира Путина в госизмене из-за войны в Украине.

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Депутат Дмитрий Палюга опубликовал соответствующее обращение в Twitter и отметил, что "решение поддержало большинство присутствующих депутатов".

Однако по состоянию на вечер 9 сентября на сайте муниципального собрания "Смольнинское" опубликовано заявление главы округа о том, что только он может созывать заседания совета депутатов и что в собрании 7 сентября принимали участие только 8 депутатов МО "Смольнинское" из 20, поэтому они неправомочны принимать решения.

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Темы: РосcияПутин
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