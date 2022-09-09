В правительстве председательствующей в ЕС Чехии допускают возможный выход Венгрии из блока

Министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек считает, что последние действия Венгрии делают теоретически вероятной ситуацию, когда она может выйти из состава Европейского Союза.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление Бек сделал в интервью чешской радиостанции iROZHLAS.

"Единство в Европейском Союзе никогда не было и не будет единством единого голоса – это всегда будет единство многих. Единство многих голосов, ведущих между собой диалог, иногда спорят, но в конце концов находят взаимное согласие по ключевым вопросам", – отметил чешский чиновник.

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Бек добавил, что в ближайшие месяцы будет занят "удержанием Венгрии в европейском мейнстриме", и указал на "небольшой положительный сигнал" – отказ Будапешта от требования исключить из санкционного списка ЕС трех олигархов.

"В ЕС переговоры часто тяжелые, и их могут вести многие страны. Но Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я спекулировать не хочу", – сказал он.

На уточнение ведущего министр правительства Чехии сказал, что в теории может идти речь о выходе Венгрии из Европейского Союза.

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В последние годы венгерские власти часто критикуют Европейский Союз, в частности из-за его обвинений в нарушении прав человека и верховенства права Будапештом.

Недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз высказался за отмену санкций против России, заявив, что они неэффективны.

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