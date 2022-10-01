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Россияне похитили гендиректора ЗАЭС

Анастасия КалатурСуббота, 1 октября 2022, 08:00
Россияне похитили гендиректора ЗАЭС
ФОТО: energoatom_ua

Россияне похитили генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова - пока его местонахождение неизвестно.

Источник: заявление президента ГП "НАЭК "Энергоатом" Петра Котина

Дословно: "...30 сентября 2022 года около 16:00 генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан рашистским патрулем по дороге от станции до Энергодара. Машину остановили, его самого силой задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.

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Пока нет информации о месте пребывания Игоря Мурашова и его судьбе".

Детали: Отмечается, что Мурашов как гендиректор ЗАЭС несет главную и исключительную ответственность за ядерную и радиационную безопасность станции. Его задержание создает опасность эксплуатации крупнейшей в Европе атомной электростанции.

Котин требует от оккупантов прекратить акты ядерного терроризма по отношению к руководству и персоналу ЗАЭС, немедленно уволить руководителя станции и вернуть его к выполнению служебных обязанностей по поддержанию безопасной эксплуатации ЗАЭС. Также он обратился к главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, руководителю ВАО АЭС Тому Митчеллу с призывом задействовать все возможные меры для освобождения  Мурашова.

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Темы: ЗАЭСРосcия
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