Россияне похитили гендиректора ЗАЭС

Россияне похитили генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова - пока его местонахождение неизвестно.

Источник: заявление президента ГП "НАЭК "Энергоатом" Петра Котина

Дословно: "...30 сентября 2022 года около 16:00 генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан рашистским патрулем по дороге от станции до Энергодара. Машину остановили, его самого силой задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.

Пока нет информации о месте пребывания Игоря Мурашова и его судьбе".

Детали: Отмечается, что Мурашов как гендиректор ЗАЭС несет главную и исключительную ответственность за ядерную и радиационную безопасность станции. Его задержание создает опасность эксплуатации крупнейшей в Европе атомной электростанции.

Котин требует от оккупантов прекратить акты ядерного терроризма по отношению к руководству и персоналу ЗАЭС, немедленно уволить руководителя станции и вернуть его к выполнению служебных обязанностей по поддержанию безопасной эксплуатации ЗАЭС. Также он обратился к главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, руководителю ВАО АЭС Тому Митчеллу с призывом задействовать все возможные меры для освобождения Мурашова.