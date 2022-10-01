Обстрел Николаева: оккупанты разрушили два этажа жилого дома
Суббота, 1 октября 2022, 08:31
В результате обстрела Николаева ночью на 1 октября разрушены квартиры на 4 и 5 этажах, жертв нет.
Источник: мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram
Прямая речь Сенкевича: "Жилой дом. Ракета С-300. Разрушены квартиры на 5 и 4 этажах. Также пострадали машины, которые были припаркованы во дворе.
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В окрестных домах повылетали окна".
Детали: По словам мэра, некоторые жители получили легкие травмы, погибших нет.
Территорию уже убирают от обломков.
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Предыстория: Ночью на 1 октября стало известно, что россияне обстреляли Николаев и попали в жилой дом.