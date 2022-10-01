Регионы: оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, продолжаются бои на Херсонщине

Российские оккупационные войска ночью на 1 октября обстреляли Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области, а также недавно освобожденную Миролюбовку на Херсонщине - один человек погиб.

Источник: отчет глав ОВА

Детали: Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, на Ровенщине, в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой, Тернопольской областях, в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Черниговской, Киевской и Житомирской областях.

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Сумщина: вчера за день враг дважды обстреливал территорию Вкликописаревской громады. Бил из "Градов" и минометов, всего 12 прилетов. К счастью, обошлось без потерь и разрушений Сегодня утром враг обстреливал Есманьскую громаду: 6 прилетов. Предварительно - без последствий.

Одесская: перед рассветом по Одесской области нанесен ракетный удар двумя ракетами, предположительно "Искандер", попали в объект промышленной инфраструктуры, повреждена электроподстанция, несколько окружающих зданий. В одном из частных гаражей вспыхнул пожар, который оперативно ликвидирован. Без человеческих потерь.

Днепропетровщина: россияне обстреляли Никопольский и Синельниковский районы. По Никопольскому пять раз ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии. Прошло без пострадавших. В Никополе повреждены частные дома, хозяйственные постройки, кафе и гостиница. Без света остались более 1 000 семей никопольчан. В Марганецкой и Червоногригорьевской громаде разрушения уточняются. В Великомихайловской громаде Синельниковского района тоже без пострадавших. Детали о последствиях обстрела выясняются.

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Харьковщина: оккупанты продолжают обстрелы мирного населения прилегающих к границе с РФ и линии соприкосновения территорий Купянского, Харьковского, Изюмского и Чугуевского районов Харьковской области. В течение минувших суток были обстреляны районы населенных пунктов: Стрелечья, Редкодуб, Кучковка, Охримовка, Ольховатка, Двуречная и другие. Из-за попадания боеприпасов произошли пожары в Купянском районе (пгт Двуречная, в результате боевых действий горела хозяйственная постройка); Харьковском районе (с. Стрелковое, горели 3 квартиры на площади 100 м кв.). По информации областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями госпитализированы 2 человека. Продолжается разминирование, пиротехнические подразделения ГСЧС за сутки обезвредили 816 взрывоопасных предметов.

Луганщина: ситуация в области остается сложной, продолжаются боевые действия. Авиация Сил обороны Украины нанесла одиннадцать ударов. Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили пункты управления разного уровня и районы сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники. Оккупанты жалуются на обстрелы своих позиций в районах населенных пунктов Золотое-5, Сватово, Кременная, Врубовка, Рубежное, Лантратовка, Приволье, Лисичанск, Кременная, Северодонецк.

Донецкая область: вчера поздно вечером - обстрелы Константиновки (во время первого разрушен частный дом, во время второго - ракета попала в частный двор, не взорвалась). Ночью - обстрелы Очеретинской громады, в селе Бердичи ранен человек; обстрел Угледарской громады (с.Новоукраинка из РСЗО, с. Богоявленка кассетными боеприпасами); обстрелы Марьинской громады (г.Марьинка, Красногоровка, поселков Елизаветовка и Константиновка). Утром - обстрел с. Ивановское Бахмутского района (по меньшей мере один человек ранен); массированный обстрел центральной части Авдеевки. За сутки в Донецкой области 4 погибших, 6 раненых. Обязательная эвакуация населения продолжается.

Николаевская область: ночью Николаев дважды подвергся вражеским обстрелам. После полуночи враг нанес удар дронами-камикадзе "Шахед-136". Подробная информация о последствиях уточняется. Около 4 утра город новый был обстрелян, предварительно - ракетами типа С-300. Есть многочисленные разрушения жилых домов. Так, одна из ракет попала в жилой пятиэтажный дом в центре города. Полностью разрушены квартиры на 5 и 4 этажах, другие - существенно повреждены. В окружающих домах повылетали окна. В другом районе города многочисленные повреждения в результате обстрела получили частные дома и медицинское учреждение.

Также в результате обстрела, а именно попадания боеприпасов и их обломков, повреждены складское помещение и здания на территории автотранспортного предприятия. По предварительным данным, в результате обстрелов ранения получили пять человек, среди них - трехмесячный ребенок. Ребенку вместе с мамой оказывается медицинская помощь. Сейчас состояние всех раненых стабильное. Продолжаются обстрелы Березнеговатской громады. За прошедшие сутки были обстреляны прилегающие территории сел Лепетиха и Кавказ. Вечером зафиксированы обстрелы окрестностей с. Высунь и станции Березнеговатое. Пострадавших и разрушений нет. Вчера вечером - обстрелы окрестностей с. Новоалександровка Ингульской громады. Пострадавших и разрушений нет. Утром зафиксированы обстрелы за пределами с. Широкое. Пострадавших и разрушений нет.

Херсонщина: ситуация на Херсонщине остается крайне сложной. Продолжаются боевые действия. Военные РФ обстреляли прифронтовые села Бериславского района, ударили по гражданской инфраструктуре и по домам мирного населения. Есть разрушения и раненые местные жители. Некоторые села обесточены, есть проблемы с водоснабжением. Из реактивных систем залпового огня "Град" была обстреляна недавно освобожденная от оккупантов Миролюбовка. Один человек убит, один ранен.

Критическая ситуация в оккупированных селах. По информации ОК Юг враг пытается восстановить движение по Антоновскому мосту, туда подвозятся стройматериалы, скапливается дорожно-ремонтная техника. Ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесено поражение по командному пункту в Бериславском районе, по шести районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники врага в Херсоне, Новой Каховке, в Дарьевке и Новой Кардашинке, дважды атакована колонна военной техники в Новой Каховке. Поражен пункт управления беспилотными летательными аппаратами в Давидовом Броде.