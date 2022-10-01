Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Земан осудил кражу Россией территорий Украины

"Европейская правда"Суббота, 1 октября 2022, 12:55

Президент Чехии Милош Земан заявил, что осуждает воровство Российской Федерацией украинских территорий.

Об этом заявил спикер чешского президента в заявлении, обнародованном 30 сентября, сообщает "Европейская правда".

"Президент республики Милош Земан осуждает российскую агрессию против Украины, осуждает кражу Россией украинской территории и вместе с другими верховными представителями государства заявляет, что аннексия украинской территории никогда не должна быть и не будет признана. Россия совершила преступление против мира", - говорится в заявлении спикера Земана Йиржи Овчачека.

Земан, которого до войны считали одним из самых больших друзей Кремля в ЕС, в августе утверждал, что Россия ничего не получила и потеряла практически все, напав на Украину.

Земан также поддержал дальнейшие поставки оружия в Украину и участие обучения украинских солдат.

ВИДЕО ДНЯ
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

В МИД прокомментировали переворот в Буркина-Фасо, вспомнили наемников РФ

видеоВСУ окончательно освободили Лиман

Глава Минобороны Германии внезапно прибыла в Одессу

Зеленский: Там, где Россия проводила "референдум", теперь украинский флаг

МИД предлагает государствам-партнерам варианты ответов на российские попытки аннексии

обновлено, фото, видеоОбстрел автоколонны на Харьковщине: 24 погибших, среди них беременная и 13 детей

Все новости...
Последние новости
00:48
Кулеба подробно рассказал Столтенбергу о заявке Украины на членство в НАТО
00:21
Гендиректор МАГАТЭ Гросси собирается в Киев и Москву – Reuters
23:55
Потеряла маму в Буче: как врач продолжает жить с потерей и спасает от войны других
23:29
В МИД прокомментировали переворот в Буркина-Фасо, вспомнили наемников РФ
22:49
видеоВСУ окончательно освободили Лиман
22:21
Защитник Мариуполя Орест и главред УП получили премию от фестиваля Kharkiv MeetDocs
22:17
Глава Минобороны Германии внезапно прибыла в Одессу
21:50
Зеленский: Там, где Россия проводила "референдум", теперь украинский флаг
21:22
В Испании на фестивале науки 18 человек пострадали от взрыва во время эксперимента
20:58
фотоОбстрел дома в Николаеве: под завалами нашли тело женщины
Все новости...