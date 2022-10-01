Земан осудил кражу Россией территорий Украины

Президент Чехии Милош Земан заявил, что осуждает воровство Российской Федерацией украинских территорий.

Об этом заявил спикер чешского президента в заявлении, обнародованном 30 сентября, сообщает "Европейская правда".

"Президент республики Милош Земан осуждает российскую агрессию против Украины, осуждает кражу Россией украинской территории и вместе с другими верховными представителями государства заявляет, что аннексия украинской территории никогда не должна быть и не будет признана. Россия совершила преступление против мира", - говорится в заявлении спикера Земана Йиржи Овчачека.

Земан, которого до войны считали одним из самых больших друзей Кремля в ЕС, в августе утверждал, что Россия ничего не получила и потеряла практически все, напав на Украину.

Земан также поддержал дальнейшие поставки оружия в Украину и участие обучения украинских солдат.