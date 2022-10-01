В Севастополе пожар на аэродроме "Бельбек", оккупанты заявили о возгорании самолета

дым над "Бельбеком", скриншот видео из соцсетей

Возле аэродрома "Бельбек" в оккупированном Севастополе слышны были взрывы, виден черный дым. Оккупанты заявили, что загорелся самолет.

Источник: местные телеграм-каналы, так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев в Telegram

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Детали: Телеграм-каналы сообщили о серии взрывов, также публикуют фото и видео черного дыма над аэродромом.

В свою очередь, Развожаев заявил, что загорелся самолет.

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Дословно Развожаев: "Внештатная ситуация на аэродроме Бельбек. По информации спасателей, при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Сейчас на месте работают пожарные расчёты".

Больше деталей: Позже Развожаев добавил, что при выезде самолета за пределы взлетно-посадочной полосы произошел частичный подрыв боекомплекта.

"Самолёт при посадке вышел за пределы взлетно-посадочной полосы, произошёл частичный подрыв боекомплекта. Пилот успел эвакуироваться. Пожар оперативно потушен, аэродром не пострадал", - заявил он.

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