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Кулеба: государства-скептики должны пересмотреть позицию о членстве Украины в НАТО

"Европейская правда"Суббота, 1 октября 2022, 19:30
Дмитрий Кулеба, фото Getty Images

Украина рассчитывает на позитивное изменение позиции членов НАТО, ранее скептически относившихся к ее вступлению в Альянс, ведь "ситуация коренным образом изменилась".

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире национального телемарафона "Единые новости", сообщила пресс-служба МИД, пишет "Европейская правда".

"Будущее евроатлантического пространства решается в Украине. Евроатлантическая безопасность невозможна без победы Украины", – сказал Кулеба.

Он убежден, что обращение Украины к НАТО изменяет логику и динамику процесса евроатлантической интеграции Украины.

"Ситуация коренным образом изменилась. И даже государства, которые все еще скептически настроены по поводу членства Украины в НАТО, должны пересмотреть свою позицию при этих новых обстоятельствах", - подчеркнул он.

Кулеба напомнил, что когда Украина ранее подала заявку на членство в Европейском Союзе, реакция некоторых столиц, традиционно скептически настроенных в этом вопросе, тоже была крайне сдержанной.

"Но в конце концов эта заявка изменила динамику и логику политического процесса, и мы получили статус кандидата на членство в ЕС. Нынешняя заявка также меняет логику и динамику процесса", - отметил он.

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Кулеба отметил, что сейчас мяч на поле НАТО, и если Альянс решит определить список шагов, которые Украине нужно предпринять, чтобы успешно завершить процесс интеграции, наше государство готово их выполнить.

Белый дом считает, что вопрос членства Украины в Североатлантическом Альянсе должен решаться в "другое время", а сейчас более актуально оказание ей поддержки для борьбы с российской агрессией.

Генсек НАТО заявил, что Украина имеет право подать заявку на членство, но приоритет сейчас – помощь.

В то же время, поддержку членству Украины в Альянсе уже выразили государства Балтии, а также Канада.

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Темы: Кулеба ДмитрийНАТО
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