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Глава Минобороны Германии внезапно прибыла в Одессу

Катерина ТищенкоСуббота, 1 октября 2022, 22:17
Резников и Ламбрехт в Одессе, фото из Twitter Резникова

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт прибыла в субботу с ранее не анонсированным визитом в Одессу, где ее встретил министр обороны Украины Алексей Резников.

Источник: "Немецкая волна" со ссылкой на агентство dpa, Резников в Twitter

Детали: Это первый визит Ламбрехт в Украину с момента начала полномасштабного вторжения России.

Министр обороны ФРГ отметила, что Украина в ближайшее время получит первый из нескольких обещанных Берлином комплексов противовоздушной обороны IRIS-T. По ее словам, он должен поступить в течение "следующих нескольких дней".

Сообщается, что Ламбрехт пришлось на некоторое время спрятаться в бункере из-за воздушной тревоги.

Министру, в частности, рассказали о применении переданных правительством ФРГ Киеву САУ Gepard. По словам Ламбрехт, эти самоходные зенитные установки помогут защитить одесскую критическую инфраструктуру от ракетных ударов РФ.

Ранее Германия поставила Украине в общей сложности 30 таких САУ, а также 6000 боеприпасов к ним.

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В свою очередь, Резников сообщил, что Ламбрехт "привезла хорошие новости и еще больше инструментов для укрепления украинской армии".

"Мы обсудили текущую геополитическую ситуацию и ситуацию с безопасностью, министр была рада пообщаться с нашими воинами и увидеть систему Gepard на боевом дежурстве", - добавил он.

Резников добавил, что это первый визит министра обороны Германии в Украину.

Темы: ГерманияОдессаРезников
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