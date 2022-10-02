Путин рассказывал россиянам о "величии" РФ в куртке Brioni за почти полмиллиона рублей

Российский диктатор Владимир Путин обратился к россиянам со сцены концерта, устроенного в Москве в честь оккупации части территории Украины, в куртке итальянского бренда Brioni за почти 300 тысяч гривен.

Источник: "Верстка", сайт российского ЦУМа

Детали: Путин со сцены обратился к россиянам в куртке Brioni за 435 тысяч рублей (267 тысяч гривен).

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Такую куртку СМИ обнаружили на сайте российского ЦУМа. Отмечается, что Brioni - один из любимых брендов российского диктатора.

В СМИ также сообщили, что на "концерт" пропускали в основном "массовку" - людей, которым заплатили 800 рублей за участие или отправили от работы. Некоторые рассказали, что им дали флаеры на работе и "попросили прийти".

Также, группа студентов объяснила, что их "согнали" на Манежную площадь. Что будет происходить на концерте и кто будет выступать, они не знали. Сказали лишь, что, может быть, доведётся послушать "стендап Путина".

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В сети также опубликовали видео с десятками автобусов в Москве, которыми россиян привезли на концерт.

Напомним: