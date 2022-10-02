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Путин рассказывал россиянам о "величии" РФ в куртке Brioni за почти полмиллиона рублей

Алена МазуренкоВоскресенье, 2 октября 2022, 01:22
Путин рассказывал россиянам о величии РФ в куртке Brioni за почти полмиллиона рублей

Российский диктатор Владимир Путин обратился к россиянам со сцены концерта, устроенного в Москве в честь оккупации части территории Украины, в куртке итальянского бренда Brioni за почти 300 тысяч гривен.

Источник: "Верстка", сайт российского ЦУМа

Детали: Путин со сцены обратился к россиянам в куртке Brioni за 435 тысяч рублей (267 тысяч гривен).

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Такую куртку СМИ обнаружили на сайте российского ЦУМа. Отмечается, что Brioni - один из любимых брендов российского диктатора.

В СМИ также сообщили, что на "концерт" пропускали в основном "массовку" - людей, которым заплатили 800 рублей за участие или отправили от работы. Некоторые рассказали, что им дали флаеры на работе и "попросили прийти".

 

Также, группа студентов объяснила, что их "согнали" на Манежную площадь. Что будет происходить на концерте и кто будет выступать, они не знали. Сказали лишь, что, может быть, доведётся послушать "стендап Путина".

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В сети также опубликовали видео с десятками автобусов в Москве, которыми россиян привезли на концерт.

 

Напомним: 

  • В марте 2022 года президент России Владимир Путин обратился к россиянам со сцены концерта, устроенного в Москве в честь восьмой годовщины незаконной оккупации Крыма и в поддержку войны в Украине в куртке Loro Piana стоимостью почти полтора миллиона рублей.
  • После этого стало известно, что группа компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), которой принадлежит бренд Loro Piana, прекратила поставки продукции в Россию.

Темы: ПутинРосcияоккупациявойна
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