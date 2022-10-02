Россияне атаковали Кривой Рог дроном-камикадзе: попал в лицей

Российские оккупанты в ночь на 2 октября атаковали Кривой Рог дроном-камикадзе и попали в здание местного лицея.

Источник: руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram

Прямая речь: "Удар дроном-камикадзе по объекту гражданской инфраструктуры в одном из центральных районов города.

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Ничего не писать и не выкладывать в соцсети. Продолжается ликвидация последствий".

Обновлено: Председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил, что вражеский дрон-камикадзе в Кривом Роге попал в здание местного лицея в центре города.

Прямая речь Резниченко: "Разрушил два этажа. Произошел пожар, его пожарные уже укротили. Никто не пострадал".

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По словам Резниченко, враг всю ночь атаковал Никопольский и Криворожский районы Днепропетровщины.