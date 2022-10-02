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Путин больше хочет удержать оккупированный юг Украины, а не Луганщину – ISW

Алена МазуренкоВоскресенье, 2 октября 2022, 05:39
Путин больше хочет удержать оккупированный юг Украины, а не Луганщину – ISW

Вероятно российский диктатор Владимир Путин больше заинтересован в том, чтобы удержать оккупационный режим на территории Запорожской и Херсонской областей, а не укрепить позиции россиян на Луганщине. 

Источник: ISW 

Дословно: "Поражение под Лиманом указывает на то, что президент России Владимир Путин уменьшает приоритетность защиты Луганской области в пользу удержания оккупированных территорий на юге Украины".

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Детали: Украинские и российские источники постоянно указывают на то, что российские войска продолжали укреплять российские позиции в Херсонской и Запорожской областях, несмотря на недавний крах Харьковско-Изюмского фронта и окружение сил РФ в Лимане.

Решение не укреплять уязвимые линии фронта в Купянске или Лимане почти наверняка было принято Путиным, а не военным командованием, и свидетельствует о том, что Путин заботится об удержании стратегически важных участков Херсонской и Запорожской областей значительно больше, чем о Луганской области.

Из-за критики и поражений на поле боя Кремль может готовиться к перестановкам в Минобороны РФ.

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Также в ISW считают, что Россия, вероятно, ставит условия для того, чтобы взять на себя юридическую ответственность за ЗАЭС.

 

В частности, российские власти задержали директора ЗАЭС Игоря Мурашова. Оккупанты хотят передать ЗАЭС под контроль "Росатома" и создать новое юрлицо для этого.

Вероятно, РФ будет пытаться использовать свой контроль над ЗАЭС для давления на МАГАТЭ с целью легитимизации незаконной российской аннексии оккупированной украинской территории путем принуждения его признать законный контроль России над ЗАЭС.

Также сообщается, что российские войска совершили неудачную наземную атаку на Казачью Лопань на севере Харьковской области 1 октября.

Такие атаки указывают на то, что Путин, вероятно, сохраняет цель восстановить контроль над территорией за пределами областей, которые он незаконно аннексировал, и готов выделять российские военные ресурсы для таких наступательных действий, вместо того, чтобы посвятить их обороне против украинского контрнаступления на Донбассе.

Основные выводы:

  • Украинские войска освободили Лиман и, вероятно, зачистят населенный пункт с 1 октября.
  • Россия, вероятно, выдвигает условия для взятия на себя юридической ответственности за Запорожскую атомную электростанцию.
  • Украинские войска продолжают проводить контрнаступательные операции в Херсонской области и создают условия для дальнейшего наступления.
  • Российско-террористические войска осуществили наземные обстрелы Бахмута и Авдеевки Донецкой области и продолжают наносить планомерные удары по тыловым районам Украины на юге.
  • Российское военное руководство продолжает ставить под угрозу будущее восстановление вооруженных сил, отдавая приоритет немедленной мобилизации как можно большего количества личного состава для участия в боевых действиях в Украине.
  • Российские мобилизационные органы продолжают осуществлять дискриминационную мобилизационную практику.

Темы: ЛиманПутинЛуганская областьвойна
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