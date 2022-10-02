Гендиректор МАГАТЭ едет в Украину и Россию обсуждать зону безопасности вокруг ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Украину и Россию для дальнейших обсуждений по созданию зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции.

Как пишет "Европейская правда", об этом МАГАТЭ сообщила в субботу.

"Генеральный директор Гросси продолжает консультации и другие усилия, направленные на скорейшее согласование и внедрение зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС. Ожидается, что на следующей неделе он посетит Киев и Москву", - говорится в сообщении.

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Других подробностей визита гендиректора МАГАТЭ не приводится.

Сам Гросси ранее допускал возможность визита в Украину и Россию, но конкретных договоренностей об этом не было.

Напомним, ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные начали обстрел станции. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом, что должна "защищать ее" от провокаций, и обвиняет в обстрелах Украину.

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После непродолжительной миссии на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ представили отчет, в котором подтвердили, что Россия разместила "военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах станции".

После этого Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы в районе оккупированной Запорожской АЭС и создать "зону безопасности" вокруг нее, отмечая, что перебои с электроснабжением станции повышают угрозу аварии.

А совет управляющих Международного агентства по атомной энергии принял резолюцию с требованием к России прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции.