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Оккупанты потеряли уже более 60 тысяч воинов

Роман ПетренкоВоскресенье, 2 октября 2022, 09:47
фото: дшв

Российские оккупационные войска с начала войны потеряли более 60 тысяч военных, только за последние сутки - 500.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.10 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 60110 (+500) человек ликвидировано,
  • танков - 2377 (+23) ед,
  • боевых бронированных машин - 4975 (+26) ед,
  • артиллерийских систем - 1405 (+8) ед,
  • РСЗО - 337 (+1) ед,
  • средства ПВО - 176 (+0) ед,
  • самолетов - 264 (+0) ед,
  • вертолетов - 227 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1015 (+6),
  • крылатые ракеты - 246 (+0),
  • корабли / катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3796 (+10) ед,
  • специальная техника - 131 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.

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Темы: Росcиявойна
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