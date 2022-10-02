Оккупанты потеряли уже более 60 тысяч воинов

Российские оккупационные войска с начала войны потеряли более 60 тысяч военных, только за последние сутки - 500.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.10 ориентировочно составили:

личного состава - около 60110 (+500) человек ликвидировано,

танков - 2377 (+23) ед,

боевых бронированных машин - 4975 (+26) ед,

артиллерийских систем - 1405 (+8) ед,

РСЗО - 337 (+1) ед,

средства ПВО - 176 (+0) ед,

самолетов - 264 (+0) ед,

вертолетов - 227 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1015 (+6),

крылатые ракеты - 246 (+0),

корабли / катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3796 (+10) ед,

специальная техника - 131 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.