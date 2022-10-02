Оккупанты массово вывозят детей-сирот с Луганщины в Россию - ОВА
Воскресенье, 2 октября 2022, 10:55
Еще 76 украинских детей-сирот оккупанты вывезли из Луганской области в социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних РФ, расположенных в Московской области.
Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай
Детали: В общем еще 104 ребенка, находящихся под наблюдением в социальных учреждениях так называемой "ЛНР", готовятся к передаче под опеку в российские семьи.
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Прямая речь Гайдая: "Это позволяет оккупантам сократить пропасть поколений, особенно среди мужского населения, которая ежедневно растет вместе с количеством погибших военных.
Что будет с этим вопросом в так называемой "ЛНР" россиянам безразлично - понимают, что на Луганщине они временно.
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