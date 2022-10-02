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Оккупанты массово вывозят детей-сирот с Луганщины в Россию - ОВА

Роман ПетренкоВоскресенье, 2 октября 2022, 10:55
фото тасс

Еще 76 украинских детей-сирот оккупанты вывезли из Луганской области в социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних РФ, расположенных в Московской области.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

Детали: В общем еще 104 ребенка, находящихся под наблюдением в социальных учреждениях так называемой "ЛНР", готовятся к передаче под опеку в российские семьи.

Прямая речь Гайдая: "Это позволяет оккупантам сократить пропасть поколений, особенно среди мужского населения, которая ежедневно растет вместе с количеством погибших военных.

Что будет с этим вопросом в так называемой "ЛНР" россиянам безразлично - понимают, что на Луганщине они временно.

Темы: Луганская областьдети
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