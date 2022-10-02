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Глава Киево-Печерской Лавры поехал в Молдову: 6 часов проверяли на границе

Валентина РоманенкоВоскресенье, 2 октября 2022, 11:56
Глава Киево-Печерской Лавры поехал в Молдову: 6 часов проверяли на границе
фото из открытых источников

Главу Киево-Печерской Лавры митрополита Павла, он же Петр Лебедь, известный по прозвищу "Паша Мерседес", проверяли на границе с Молдовой по подозрению в вывозе ценностей.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах, пресс-служба Госпогранслужбы в комментарии УП, митрополит в видеообращении

Детали: В СМИ появилась информация, что настоятеля Лавры задержали на границе при попытке контрабандного вывоза церковных ценностей.

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В то же время, по данным источника УП, гражданин Лебедь в конце сентября пересек государственную границу Украины с Молдовой, а контролирующие службы к его багажу замечаний не имели.

На просьбу уточнить информацию об этом человеке в Госпогранслужбе в очередной раз отметили УП, что не имеют права разглашать информацию о третьих лицах.

В то же время на youtube-канале митрополита Павла 2 октября появилось видео, где он подтверждает, что поехал в Молдову (по его словам - на диагностику).

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Лебедь говорит, что его действительно останавливали на границе и проверка длилась 6 часов. Это, мол, произошло из-за жалобы, которая поступила правоохранителям.

Он отметил, что вез три купленные иконы, которые не представляют исторической ценности. По словам настоятеля Лавры, ситуация завершилась мирно, и он подарил правоохранителям, которые его проверяли, шоколадки и календарики.

Согласно данным из открытых источников, Лебедь имеет 61 год, поэтому не подпадает под возрастной ценз - невыезд мужчин из Украины.

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Темы: церковьграницаВоенное положение
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