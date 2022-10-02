Глава Пентагона рассказал, что предостерегал Шойгу от использования РФ ядерного оружия

Министр обороны США Ллойд Остин осудил заявления России о возможном использовании ядерного оружия и отметил, что он передавал российскому визави Сергею Шойгу предупреждения о возможных последствиях такого шага.

Как передает "Европейская правда", об этом Остин заявил в интервью CNN.

Глава Пентагона отметил, что решение о применении ядерного оружия в России принимает один человек - Владимир Путин.

"Путина ничто не сдерживает. Как он принял безответственное решение о вторжении в Украину, так он может принять и еще одно решение. Но сейчас я не вижу ничего, что бы дало мне основания считать, что он принял такое решение", - сказал он.

Остин рассказал, что в частных разговорах с Сергеем Шойгу предостерегал не "идти по этому пути и не вести себя так безответственно".

"Вы слышали, что в нашем руководстве говорили, что мы в последнее время им (России) говорили (о ядерном оружии). Я лично в последние дни с Шойгу не говорил, но говорил в прошлом. И я говорил именно об этой проблеме", - отметил глава американского Минобороны.

Он повторил, что аннексия Россией территории Украины является "незаконной", а угрозы Путина применить ядерное оружие - "безответственными".

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"Это бряцание ядерным оружием - это не то, что мы ожидали бы услышать от лидеров крупных стран, которые обладают ядерным потенциалом", - сказал Остин.

Как известно, Путин после объявления частичной мобилизации в Российской Федерации снова пригрозил западным странам применением ядерного оружия. Западные лидеры осудили ядерную риторику Путина, назвав ее опасной эскалацией и "бряцанием оружием".

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