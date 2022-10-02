Папа Римский призвал Путина остановить войну, а Зеленского - открыться предложениям мира

Папа Римский Франциск осудил новую аннексию Россией украинских территорий, призвал уважать территориальную ценность и права меньшинств и выразил боль по поводу многочисленных жертв, между которыми много детей.

Источник: Vatican News

Прямая речь: "Ход войны в Украине стал настолько серьезным, сокрушительным и угрожающим, что вызывает большое беспокойство. Поэтому сегодня я хочу посвятить этой теме все размышления перед молитвой "Ангел Господень". В действительности, эта ужасная и невероятная рана человечества, вместо того, чтобы заживать, продолжает еще больше кровоточить, угрожая расшириться.

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Меня глубоко мучают реки крови и слез пролитые в течение этих месяцев. Я опечален тысячами жертв, особенно среди детей, и большими разрушениями, которые оставили без дома много людей и семей, неся угрозу холода и голода на больших территориях.

Определенные поступки никогда нельзя оправдать! Никогда! Это ужасно, что мир изучает географию Украины через такие названия как Буча, Ирпень, Мариуполь, Изюм, Запорожье и другие местности, ставшие местами неописуемых страданий и страха. Что уж и говорить о том факте, что мир снова стоит перед ядерной угрозой? Это абсурд.

Что еще должно случиться? Сколько крови еще должно пролиться, чтобы мы поняли, что война никогда не является решением, а только уничтожением? Во имя Бога и во имя чувства человечности, живущего в каждом сердце, повторяю призыв, чтобы немедленно достичь прекращения огня. Пусть замолчит оружие и давайте искать условия для того, чтобы начать переговоры, способные привести к решениям, которые не навязаны силой, а являются согласованными, справедливыми и стабильными".

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Детали: Указано, что Франциск решительно осудил серьезную ситуацию, которая в последние дни создалась из-за очередных действий российского агрессора, которые противоречат принципам международного права.

Ситуацию, усиливающую угрозу ядерной эскалации, вплоть до опасения неконтролируемых и катастрофических последствий на мировом уровне.

Папа Римский обратился к президенту Российской Федерации, "умоляя его остановить, также и из любви к своему народу, эту спираль насилия и смерти".

Другой призыв направлен к президенту Украины - быть открытым к серьезным мирным предложениям.

Всех активных деятелей международной жизни и политических лидеров стран Франциск настойчиво просит сделать все то, что в их силах, чтобы положить конец продолжающейся войне.

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