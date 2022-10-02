Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Папа Римский призвал Путина остановить войну, а Зеленского - открыться предложениям мира

Валентина РоманенкоВоскресенье, 2 октября 2022, 14:57
фото: Vatican Media

Папа Римский Франциск осудил новую аннексию Россией украинских территорий, призвал уважать территориальную ценность и права меньшинств и выразил боль по поводу многочисленных жертв, между которыми много детей.

Источник: Vatican News

Прямая речь: "Ход войны в Украине стал настолько серьезным, сокрушительным и угрожающим, что вызывает большое беспокойство. Поэтому сегодня я хочу посвятить этой теме все размышления перед молитвой "Ангел Господень". В действительности, эта ужасная и невероятная рана человечества, вместо того, чтобы заживать, продолжает еще больше кровоточить, угрожая расшириться.

Меня глубоко мучают реки крови и слез пролитые в течение этих месяцев. Я опечален тысячами жертв, особенно среди детей, и большими разрушениями, которые оставили без дома много людей и семей, неся угрозу холода и голода на больших территориях.

Определенные поступки никогда нельзя оправдать! Никогда! Это ужасно, что мир изучает географию Украины через такие названия как Буча, Ирпень, Мариуполь, Изюм, Запорожье и другие местности, ставшие местами неописуемых страданий и страха. Что уж и говорить о том факте, что мир снова стоит перед ядерной угрозой? Это абсурд.

Что еще должно случиться? Сколько крови еще должно пролиться, чтобы мы поняли, что война никогда не является решением, а только уничтожением? Во имя Бога и во имя чувства человечности, живущего в каждом сердце, повторяю призыв, чтобы немедленно достичь прекращения огня. Пусть замолчит оружие и давайте искать условия для того, чтобы начать переговоры, способные привести к решениям, которые не навязаны силой, а являются согласованными, справедливыми и стабильными".

Детали: Указано, что Франциск решительно осудил серьезную ситуацию, которая в последние дни создалась из-за очередных действий российского агрессора, которые противоречат принципам международного права.

ВИДЕО ДНЯ

Ситуацию, усиливающую угрозу ядерной эскалации, вплоть до опасения неконтролируемых и катастрофических последствий на мировом уровне.

Папа Римский обратился к президенту Российской Федерации, "умоляя его остановить, также и из любви к своему народу, эту спираль насилия и смерти".

Другой призыв направлен к президенту Украины - быть открытым к серьезным мирным предложениям.

Всех активных деятелей международной жизни и политических лидеров стран Франциск настойчиво просит сделать все то, что в их силах, чтобы положить конец продолжающейся войне.

Слушайте также:

Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Темы: Папа Римскийвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ВСУ освободили Торское и накрывают огнем оккупантов в Кременной – Восточная группировка

Зеленский рассказал, как получает отчеты о деоккупации: Успехи не ограничиваются Лиманом

Досрочные выборы в Болгарии выиграла партия экс-премьера Бойко Борисова - экзит-полы

Генсек НАТО: Освобождение Лимана показывает, что Украина может оттеснить войска РФ

видеоОбъединенные силы показали, как сбивали российские вертолеты в субботу

Папа Римский призвал Путина остановить войну, а Зеленского - открыться предложениям мира

Все новости...
Папа Римский
Папа Римский рассказал о своем участии в крупнейшем обмене пленными между Украиной и РФ
Папа Римский: Мысли "кое-кого" о применении ядерного оружия - безумие
Посланник Папы Римского в Украине попал под обстрел
Последние новости
04:21
Россияне усилили мобилизацию на оккупированных землях Украины
03:45
ВСУ имеют частичный успех, за сутки уничтожили 40 оккупантов - ОК "Юг"
03:13
Залужний обговорив із Марком Міллі забезпечення ЗСУ
02:50
Военные на юге просят не сообщать положительные новости преждевременно
02:36
На Сумщине россияне били из ствольной артиллерии: повредили 10 частных домов
01:53
В ОП считают, что Украина может вступить в НАТО ускоренно: как Финляндия и Швеция
00:42
Зеленский подтвердил освобождение Архангельского и Миролюбовки
23:54
ВСУ освободили Торское и накрывают огнем оккупантов в Кременной – Восточная группировка
23:17
Зеленский рассказал, как получает отчеты о деоккупации: Успехи не ограничиваются Лиманом
22:52
фотоНа Харьковщине нацгвардейцы захватили российский беспилотник-разведчик
Все новости...