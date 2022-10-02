Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Харьковщине поймали оккупанта, которого прятал местный житель

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 октября 2022, 20:52
На Харьковщине поймали оккупанта, которого прятал местный житель
фото полиции Харьковской области

На деоккупированной территории Харьковской области разоблачили военнослужащего так называемой "ЛНР" и местного жителя, который его прятал.

Источник: начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook

Дословно: "Во время отработки на деоккупированных территориях в полицию поступила информация, что житель поселка Чкаловское предоставил свое жилье и одежду для укрытия так называемому "военнослужащему ЛНР".

Реклама:

"ЛНРовец" задержан, в отношении обоих открыто дело".

Детали: "Связисту" бандитского формирования "ЛНР" Сергею Пасечнику, 1968 года рождения, сообщено о подозрении по ч.2 ст. 260, что наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

 
фото полиции Харьковской области

60-летнему Сергею Богданову, жителю с. Чкаловское, грозит уголовная ответственность по ст.111-1 ч.4, что наказывается либо штрафом, либо лишением свободы, либо запретом заниматься определенной деятельностью.

ВИДЕО ДНЯ

"Всем напоминаю, что укрывательство военнослужащих РФ или бандитов из ОРДЛО – это уголовно наказуемое деяние. Коллаборационная деятельность", - отметил Болвинов.

Темы: Харьковская областьЛНРколлаборационизмдеоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

Все новости...
Харьковская область
Почти 1500 человек уже эвакуировали из Купянского района
Россияне ударили по пищевому предприятию в Купянске: убили охранника
Из Купянского района эвакуированы более 300 детей – Синегубов
Последние новости
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
16:14
Германия заблокировала российские активы на более чем 4 миллиарда евро
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
Все новости...
Реклама: