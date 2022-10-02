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На Харьковщине поймали оккупанта, которого прятал местный житель

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 октября 2022, 20:52
фото полиции Харьковской области

На деоккупированной территории Харьковской области разоблачили военнослужащего так называемой "ЛНР" и местного жителя, который его прятал.

Источник: начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook

Дословно: "Во время отработки на деоккупированных территориях в полицию поступила информация, что житель поселка Чкаловское предоставил свое жилье и одежду для укрытия так называемому "военнослужащему ЛНР".

"ЛНРовец" задержан, в отношении обоих открыто дело".

Детали: "Связисту" бандитского формирования "ЛНР" Сергею Пасечнику, 1968 года рождения, сообщено о подозрении по ч.2 ст. 260, что наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

 
фото полиции Харьковской области

60-летнему Сергею Богданову, жителю с. Чкаловское, грозит уголовная ответственность по ст.111-1 ч.4, что наказывается либо штрафом, либо лишением свободы, либо запретом заниматься определенной деятельностью.

"Всем напоминаю, что укрывательство военнослужащих РФ или бандитов из ОРДЛО – это уголовно наказуемое деяние. Коллаборационная деятельность", - отметил Болвинов.

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Темы: Харьковская областьЛНРколлаборационизмдеоккупация
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