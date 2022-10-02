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Возле оккупированного Сватово произошла "бавовна", буряты разлетелись – Гайдай

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 октября 2022, 21:47
Возле оккупированного Сватово произошла бавовна, буряты разлетелись – Гайдай
Нижняя Дуванка, скриншот с deepstatemap

В воскресенье в Нижней Дуванке возле Сватово на оккупированной Луганщине прогремел взрыв, убиты оккупанты-буряты.

Источник: председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай в Telegam

Прямая речь: "Сегодня в Нижней Дуванке возле Сватово буряты разлетелись и висят кусками сейчас на деревьях. Что-то они там снова курили не там, где надо, или там, где надо.

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Настроения панические. Они там в шоке от скорости наступления украинских военных".

Детали: Гайдай также рассказал, что на некоторых освобожденных территориях украинские военные удивляются большому количеству убитых оккупантов и предполагают, что работали заградотряды.

"На определенных участках фронта, где уже прошли наши защитники, даже они удивлены, потому что очень много погибших орков. Они говорят, что бои шли мощные, но, возможно, даже работали какие-то заградотряды, чтобы не давать россиянам убегать", - сказал он.

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Темы: Луганская областьоккупациявзрыввойна
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