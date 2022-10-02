Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Возле оккупированного Сватово произошла "бавовна", буряты разлетелись – Гайдай

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 октября 2022, 21:47
Нижняя Дуванка, скриншот с deepstatemap

В воскресенье в Нижней Дуванке возле Сватово на оккупированной Луганщине прогремел взрыв, убиты оккупанты-буряты.

Источник: председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай в Telegam

Прямая речь: "Сегодня в Нижней Дуванке возле Сватово буряты разлетелись и висят кусками сейчас на деревьях. Что-то они там снова курили не там, где надо, или там, где надо.

Настроения панические. Они там в шоке от скорости наступления украинских военных".

Детали: Гайдай также рассказал, что на некоторых освобожденных территориях украинские военные удивляются большому количеству убитых оккупантов и предполагают, что работали заградотряды.

"На определенных участках фронта, где уже прошли наши защитники, даже они удивлены, потому что очень много погибших орков. Они говорят, что бои шли мощные, но, возможно, даже работали какие-то заградотряды, чтобы не давать россиянам убегать", - сказал он.

Темы: Луганская областьоккупациявзрыввойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Глава Пентагона заявил, что украинцы изменили динамику на поле боя

В бою над морем погиб полковник "Дед", руководивший "призраками Киева"

обновленоРоссияне выпустили десяток ракет по Запорожью: есть пострадавшие

Из-за поражений на фронте от Кремля отворачиваются пропагандисты - ISW

Путин откликнулся на обращение Марченко и обещал ей освободить Медведчука - источники 

Зеленский рассказал, как получает отчеты о деоккупации: Успехи не ограничиваются Лиманом

Все новости...
В Севастополе слышали мощный взрыв, оккупанты говорят о молнии
Стало известно, в каких границах Россия "присоединила" оккупированные территории
В Лимане нашли обломки истребителя РФ, о сбивании которого не сообщали
На Харьковщине поймали оккупанта, которого прятал местный житель
Последние новости
11:38
Пророссийский Додик лидирует на выборах президента Республики Сербской
11:15
Азербайджан будет экспортировать в Европу на 40% больше газа уже в этом году
11:14
Экс-глава ЦРУ рассказал, каким может быть ответ США и НАТО на ядерный удар РФ
11:00
Донетчина: в Часовом Яру один человек остается под завалами общежития
10:52
В Хабаровской области "ошибочно" мобилизовали вдвое больше людей
10:44
"Ждуны" не дождутся России в 2026 году, Луганщину деоккупируют раньше – Гайдай
10:29
Tesla нарастила производство электромобилей: сколько выпустили за последние три месяца
10:19
Министр обороны Британии: маловероятно, что Путин применит ядерное оружие
10:17
Что делать, если ваш врач находится в другом городе – объясняет Helsi
10:12
С ноября жители освобожденных от оккупантов территорий будут получать дополнительно 2200 гривен
Все новости...