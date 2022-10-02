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ВСУ освободили Торское и накрывают огнем оккупантов в Кременной – Восточная группировка

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 октября 2022, 23:54
ВСУ освободили Торское и накрывают огнем оккупантов в Кременной – Восточная группировка
Село Торское, скриншот с Google maps

Украинские военные освободили село Торское возле Лимана в Донецкой области, расположенное по дороге к Кременной, и поражают огнем подразделения противника в Кременной.

Источник: спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона

Прямая речь: "Наши подразделения уже взяли село Торское по дороге к Кременной и поражают огнем артиллерии подразделения противника, которые пытаются закрепиться в Кременной и построить оборону...

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...Для них (оккупантов - ред.) сейчас очень важно удержать Кременную. Преодолев Кременную, ВСУ выйдут на Сватово, Рубежное и дальше смогут деоккупировать Луганскую область... А там и Северодонецк и Лисичанск, которыми они так хвастались летом, что они их с невероятными потугами взяли".

Детали: Комментируя освобождение Лимана, в котором почти в окружении находились тысячи оккупантов, Череватый рассказал, что "часть из них физически уничтожена, часть взята в плен, а часть смогла определенными колоннами или малыми группами выйти, сейчас какая-то часть из них пытается занимать оборону в Кременной".

Спикер Восточной группировки отметил, что ВСУ отлавливают остатки оккупантов по лесам в районе Лимана, а также занимаются разминированием, поскольку территория сильно заминирована.

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Темы: Донецкая областьдеоккупация
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