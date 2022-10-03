В ОП считают, что Украина может вступить в НАТО ускоренно: как Финляндия и Швеция

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква рассказал, что Украина наблюдает за Финляндией и Швецией, которые ускоренно движутся в НАТО без ПДЧ и хочет также вступить в Альянс по подобной процедуре.

Источник: заместитель главы Офиса президента Игоря Жовква в эфире телемарафона

Прямая речь: "Две страны - Швеция и Финляндия - движутся в НАТО без Плана действий по членству. Украина внимательно следит за этим процессом и увидела, что на самом деле, когда речь идет о том, что нельзя без ПДЧ, оказалось что можно. Украина учитывает эти реалии, Украина учитывала те реалии, подавая заявку в пятницу. Украина также не против идти тем путем".

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Детали: Жовква также отметил, что заявление президентов 9 стран Европы следует интерпретировать как поддержку членства Украины в НАТО.

По его словам, в этом заявлении они ссылались на саммит Альянса в Бухаресте 2008 года, а не на заявку о вступлении в НАТО, которую Украина подала несколько дней назад.

Прямая речь: "Все просто. Действительно, существует решение Бухарестского саммита, которое никуда не исчезало, где написано, что Украина станет членом НАТО. Там нет слова "когда-то". Там написано: Украина станет членом НАТО, первым этапом или одним из этапов должно быть предоставление ей Плана действий по членству".

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Он подчеркнул, что заявление Бухарестского саммита было подтверждено на Мадридском саммите (2022 года), когда в новой Стратегической концепции НАТО на следующие 10 лет было продублировано соответствующее положение, что Украина станет членом НАТО.

Напомним:

В пятницу Владимир Зеленский объявил о подписании Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс и призвал западных партнеров воплотить подготовленные Украиной предложения гарантий безопасности, изложенные в Киевском договоре безопасности (Kyiv Security Compact).

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