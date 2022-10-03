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На Сумщине россияне били из ствольной артиллерии: повредили 10 частных домов

Алена МазуренкоПонедельник, 3 октября 2022, 02:36

Российские оккупанты 2 октября обстреляли Сумскую область из ствольной артиллерии, повреждены 10 частных домов, всего зафиксировали 56 приходов.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "Россияне били из ствольной артиллерии по территории Сумского района. Всего 56 приходов по Юнаковской и Хотинской общинам.

В результате вражеских обстрелов повреждены 10 частных домов. Разбиты две машины.

Существенно пострадала сельская школа, разбиты классы и столовая, разрушен двор.

Повреждены ЛЭП, газопровод, водонапорная башня и трансформатор в селах".

Детали: Глава ОГА добавил, что обошлось без жертв среди людей.

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Темы: Сумская областьоккупациявойна
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