На Сумщине россияне били из ствольной артиллерии: повредили 10 частных домов
Понедельник, 3 октября 2022, 02:36
Российские оккупанты 2 октября обстреляли Сумскую область из ствольной артиллерии, повреждены 10 частных домов, всего зафиксировали 56 приходов.
Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий
Прямая речь: "Россияне били из ствольной артиллерии по территории Сумского района. Всего 56 приходов по Юнаковской и Хотинской общинам.
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В результате вражеских обстрелов повреждены 10 частных домов. Разбиты две машины.
Существенно пострадала сельская школа, разбиты классы и столовая, разрушен двор.
Повреждены ЛЭП, газопровод, водонапорная башня и трансформатор в селах".
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Детали: Глава ОГА добавил, что обошлось без жертв среди людей.