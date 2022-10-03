Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

ВСУ имеют частичный успех, за сутки уничтожили 40 оккупантов - ОК "Юг"

Алена МазуренкоПонедельник, 3 октября 2022, 03:45

Украинские защитники 2 октября уничтожили на юге 40 оккупантов и сбили вражеский ударный вертолет Ка-52.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Нашей авиацией нанесено 7 ударов по врагу, силами противовоздушной обороны в Бериславском районе сбит вражеский ударный вертолет Ка-52.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 340 огневых задач.

Уничтожено 40 рашистов, 2 танка и 7 единиц другой авто-бронетехники".

Детали: Сообщается, что обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга динамичная и напряженная.

Украинские подразделения продолжают активные действия, держат инициативу на закрепленных территориях и в продвижении. Имеют частичный успех на севере.

ВИДЕО ДНЯ

В Черном море корабельная группировка вражеского флота состоит из 8 боевых кораблей, которые по-прежнему маневрируют, укрываясь за Крымским полуостровом. Наготове 3 надводных и 2 подводных ракетоносителя, на борту которых 32 крылатые ракеты "Калибр".

Усиление шторма в море повышает минную опасность.

Враг продолжает угрозы и шантаж техногенными катастрофами путем нанесения ракетных ударов, вероятность применения дронов-камикадзе также на достаточно высоком уровне.

Темы: Херсонская областьвойнаоккупация
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

фото, видеоВСУ освободили Боровую на Харьковщине

Судью Верховного Суда с российским паспортом не уволили во время тайного голосования - ЦПК

Страны ЕС вызвали послов РФ из-за аннексии территорий Украины

фотоЮристы жены Медведчука пришли возвращать имущество в Пуща-Водице

обновленоРазведка НАТО предупредила о возможном испытании Россией ядерной суперторпеды – СМИ

СБУ подтвердила российский паспорт у судьи Верховного Суда

Все новости...
Херсонская область
Военные на юге просят не сообщать положительные новости преждевременно
Зеленский подтвердил освобождение Архангельского и Миролюбовки
Конституционный суд РФ одобрил аннексию областей Украины, уже назначил "выборы в парламенты"
Последние новости
17:46
фотоНазвали Изюмом: спасатели приютили кота с Харьковщины
17:45
В Минобороны РФ новые перестановки – сменили командующего Западным военным округом
17:44
После объявления мобилизации в РФ интерес белорусов к работе в Польше вырос на 700%
17:36
В Каховке во второй раз из плена освободили директора школы - территориальная община
17:32
НБУ уже перечислил на нужды армии 20 миллиардов: сколько осталось на счете
17:29
ЕС и Украина подписали меморандум по макрофину на 5 млрд евро, первый транш - в октябре
17:23
В Киеве судят заведующего кладбищем, который служил гауляйтером на Бучанщине
17:22
"Газпром" за три квартала сократил добычу газа на 17%, экспорт упал на 40%
16:59
видеоНа Харьковщине обнаружили еще одну пыточную россиян
16:22
Украинцы, эвакуированные из зон боевых действий, могут выехать в ЕС по внутреннему паспорту – ГПСУ
Все новости...