ВСУ имеют частичный успех, за сутки уничтожили 40 оккупантов - ОК "Юг"

Украинские защитники 2 октября уничтожили на юге 40 оккупантов и сбили вражеский ударный вертолет Ка-52.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Нашей авиацией нанесено 7 ударов по врагу, силами противовоздушной обороны в Бериславском районе сбит вражеский ударный вертолет Ка-52.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 340 огневых задач.

Уничтожено 40 рашистов, 2 танка и 7 единиц другой авто-бронетехники".

Детали: Сообщается, что обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга динамичная и напряженная.

Украинские подразделения продолжают активные действия, держат инициативу на закрепленных территориях и в продвижении. Имеют частичный успех на севере.

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В Черном море корабельная группировка вражеского флота состоит из 8 боевых кораблей, которые по-прежнему маневрируют, укрываясь за Крымским полуостровом. Наготове 3 надводных и 2 подводных ракетоносителя, на борту которых 32 крылатые ракеты "Калибр".

Усиление шторма в море повышает минную опасность.

Враг продолжает угрозы и шантаж техногенными катастрофами путем нанесения ракетных ударов, вероятность применения дронов-камикадзе также на достаточно высоком уровне.