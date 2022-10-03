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Россияне усилили мобилизацию на оккупированных землях Украины

Алена МазуренкоПонедельник, 3 октября 2022, 04:21

На временно оккупированных территориях оккупанты осуществляют мобилизацию, россияне составляют списки мужчин призывного возраста.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "На временно оккупированных территориях продолжаются мероприятия по мобилизации, в ходе которых оккупационные войска осуществляют подворовые обходы, составляют списки мужчин призывного возраста".

Детали: Кроме того, на блокпостах россияне усилили проверку документов, выезды с подконтрольных россиянам территорий максимально затруднены.

Россияне требуют бесконечный перечень документов, устраивают долговременные осмотры транспортных средств и вещей, изымают гаджеты и другие ценные предметы, деньги, заставляют ждать результатов проверки от нескольких часов до 7-10 суток и часто просто разворачивают машину в обратном направлении.

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Темы: оккупациявойнамобилизацияРосcия
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