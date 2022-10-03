Россияне выпустили десяток ракет по Запорожью: есть пострадавшие

В ночь на 3 октября российские оккупанты осуществили ракетный обстрел Запорожья - разрушениям подверглась инфраструктура города.

Источник: глава ОВА Александр Старух, секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев

Прямая речь: "Враг нанес очередной ракетный удар по городу Запорожье и по двум селам Запорожского района. Выпущено около десяти ракет С300.

В областном центре разрушениям подверглись объекты инфраструктуры. Известно об одном пострадавшем, он госпитализирован.

Детали: По словам Старуха, разрушениям подвергся реабилитационный центр, где учились дети с особыми потребностями.

Позже Куртев сообщил: "Сегодня утром рашисты снова ударили по Запорожью ракетами С-300. Повреждения получили один инфраструктурный объект города, два учебных заведения, одно медицинское учреждение и предварительно семь многоквартирных домов".

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В результате атак по селам вблизи города, пострадавших нет, сообщил также Старух. По предварительной информации, ракеты попали вне населенных пунктов.

Что касается оперативной обстановки на фронте, то на Запорожском направлении враг сосредоточивается на удержании занятых рубежей, добавил Куртев.