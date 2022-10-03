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Большой обмен: переговоры осложнялись, потому что ФСБ конкурирует с Минобороны РФ

Алена Мазуренко, "Украинская правда"Понедельник, 3 октября 2022, 06:24
КИРИЛЛ БУДАНОВ. ФОТО С САЙТА ГУР МОУ

Переговорный процесс с россиянами относительно обмена пленными был осложнен тем, что пришлось вести переговоры с двумя враждебно настроенными друг против друга ведомствами - Минобороны РФ и ФСБ.

Источник: статья УП "Большое возвращение. Как удалось освободить "азовцев" и почему Путин забрал Медведчука"

Прямая речь руководителя ГУР МО Кирилла Буданова, который занимается обменом: "У россиян есть определенное напряжение и конкуренция между силовыми органами. Поэтому чем меньше их, тем было легче.

Наши командиры уже были под следствием в ФСБ, поэтому самые тяжелые переговоры были именно на этом направлении".

Детали: Отмечается, что обмен мог затянуться еще надолго, если бы "азовцев" начали в РФ "судить". При таких обстоятельствах еще одной стороной переговоров стал бы Следственный комитет РФ.

Украинские командиры Прокопенко, Волынский, Паламар, Шлега и Хоменко находились в разных следственных изоляторах Москвы. Ими, в отличие от других пленных, занималась ФСБ, а не разведчики из ГРУ.

Таким образом переговоры с россиянами поделились на два отдельных трека.

ВИДЕО ДНЯ

Первый касался обмена кума Путина Виктора Медведчука. Сначала украинские ГУРовцы вели этот трек с российскими визави из ГУ Минобороны РФ. На последних этапах кейсом кума Путина занимался лично директор Федеральной службы России Александр Бортников. 

Второй отдельный трек - освобождение командиров "Азова", где переговоры велись исключительно с ФСБшниками. 

Темы: ФСБобменразведкаРосcия
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