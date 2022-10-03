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Из-за поражений на фронте от Кремля отворачиваются пропагандисты - ISW

Алена МазуренкоПонедельник, 3 октября 2022, 07:26
Пропагандист ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. ФОТО INFOREACTOR.RU

Поражение России в Харьковской области и Лимане в корне изменили российское информационное пространство и теперь пропагандисты начали критиковать военное руководство РФ и жалуются на отсутствие прозрачности относительно хода войны.

Источник: Институт изучения войны ISW

Дословно: "Поражение России в Харьковской области и Лимане в сочетании с неспособностью Кремля эффективно и справедливо провести частичную мобилизацию в корне меняют российское информационное пространство.

Спонсируемые Кремлем СМИ и российские милблогеры - известное сообщество Telegram, состоящее из российских военных корреспондентов, бывших доверенных лиц и националистов - скорбят о потере Лимана и одновременно критикуют бюрократические провалы частичной мобилизации.

Источники в Кремле и милблогеры объясняют поражение вокруг Лимана и Харьковской области неспособностью российских военных должным образом обеспечить и усилить российские силы на севере Донбасса и жалуются на отсутствие прозрачности относительно хода войны".

Детали: Некоторые гости программ кремлевского телевидения, которые вышли в эфир 1 октября, даже критиковали решение российского президента Владимира Путина аннексировать четыре украинские области.

Кремлевские пропагандисты уже не скрывают своего разочарования проведением частичной мобилизации, часто обсуждая незаконную мобилизацию некоторых мужчин и обращая внимание на такие проблемы, как алкоголизм среди новомобилизованных.

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Некоторые, выступая в прямом эфире по телевидению, выразили обеспокоенность тем, что мобилизация не создаст силы, необходимые для восстановления инициативы на поле боя, учитывая низкое качество российских резервов.

Российское информационное пространство существенно отклонилось от нарративов Кремля и Министерства обороны России о том, что ситуация в целом под контролем.

Отмечается, что поражение России у Лимана вызвало даже больше путаницы и негатива в российском информационном пространстве, чем уход россиян из Киева, острова Змеиный или даже Харькова.

Влияние Лимана, вероятно, больше, поскольку россияне теперь боятся быть мобилизованными для решения проблем на поле боя.

Критика на федеральных российских каналах после принятия Кремлем закона, по которому грозит россиянам до 15 лет заключения за "дискредитацию армии", является очень необычным событием для пропагандистских шоу Кремля.

Темы: пропагандаРосcиявойна
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